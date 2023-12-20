Громкая музыка, отсутствие ТЦК и "золотой" бограч: чем живет Буковель в канун Нового года (репортаж)

Буковель считается одним из самых молодых и развитых курортов Карпат.

Туристический городок Буковель, расположенный в Прикарпатье возле села Поляница, начали строить "с нуля" в начале 2000-х годов, а уже через два года здесь появился первый подъемник. Курорт находится на пяти горах, самая высокая из которых – Довга – имеет высоту 1372 метра.

Само название этого курорта произошло от расположенной рядом горы Буковец. Сегодня в Буковеле действуют десятки горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью 53 километра.

Корреспондент "Телеграфа" побывала в Буковеле и увидела, чем живет самый дорогой курорт Украины во время полномасштабной войны с РФ.

В Буковеле уже стартовал горнолыжный сезон

Катание на лыжах и другие развлечения

Старт сезона в Буковеле зависит от погоды. В этом году катание начали в начале декабря, но наплыв туристов ожидают ближе к Новому году. Пока же отдыхающих немного, а трассы – почти пустые.

Местные таксисты говорят, что в этом году реальный бум туристов был летом.

"Я не видел такого количества отдыхающих ни одной зимой. Такого же наплыва людей ожидают и в зимний сезон, но пока туристов мало", — говорит водитель Иван.

Кстати, Буковель известен не только горнолыжным курортом. В теплое время года здесь можно отдохнуть на "Озере Молодости", посетить роллердром, узнать колорит местности в этнопарке "Гуцул ленд" или просто пойти в горы. Учитывая, что многие украинцы открыли для себя Буковель именно летом, список развлечений будет только расти и не ограничится лыжами.

Ценовая политика курорта

Цены на отдых в Буковеле зависят от многих факторов – времени года, открытия сезона катания на лыжах, статусности жилья и его удаленности от центра.

В сезон стоимость жилья резко растет. Двухместный номер в центре будет стоить от 5 тыс. грн. На Рождественские праздники придется заплатить вдвое больше.

Самые дорогие здесь отдельные шале и коттеджи – от 20 тыс. грн. Конечно, можно найти жилье и на меньший бюджет – номера или комнаты в частном секторе будут дешевле.

В частном секторе жилье будет стоить дешевле

Цена снаряжения и горнолыжной одежды зависит от выбора и категории и стартует от 300 грн.

Билет на подъемник стоит 300 грн. Цена ski-пасса в среднем от 600 грн в день. Однако здесь могут действовать разные акции, тогда абонемент будет дешевле. Также тарифы зависят от времени суток – в вечерние часы покататься получится дешевле. Для пенсионеров, военных и детей действуют льготы.

Дороже всего обойдется инструктор по катанию: индивидуальные занятия будут стоить от 4 тыс. грн за несколько часов, групповые обойдутся в 2 тыс. грн.

Можно прокатиться на подъемнике и полюбоваться заснеженными Карпатами

У подножия трасс продают горнолыжное снаряжение

Также можно согреться глинтвейном

Пейзажи со смотрового колеса просто невероятны

Кроме горнолыжных развлечений в зимний период можно посетить этнопарк Гуцул Ленд (билет — 250 грн) или прокатиться на колесе обзора (300 грн).

С питанием в Буковеле все неоднозначно. На территории курорта есть множество ресторанов и кафе. Но в некоторых заведениях цены могут быть выше средних, чем в ресторанах Киева или Львова.

Так, в корчме Filvarok ("Фильварок") на горе смотровой площадки, борщ с пампушками будет стоить 240 грн, бограч — 275 грн, деруны по-селянски с мясом — 295 грн. Хотя такая простая "хлопская" еда стоит как золото – заказывают ее достаточно активно.

Меню корчмы Filvarok, которая находится на смотровой площадке

У подножия трасс можно согреться настойками или глинтвейном – от 80 до 150 грн за стакан.

Следует отметить, что цены в ресторанах тоже во многом зависят от сезона. Зимой они обычно растут.

Мобилизация и рейды ТЦК

За период отдыха в Буковеле я не заметила ни одного военного или патрульного полицейского. Создается впечатление, что здесь вообще нет войны: повсюду звучит громкая музыка, люди неторопливо гуляют, наслаждаюсь отдыхом. Лишь раз я слышала воздушную тревогу, на которую никто не обратил внимания.

Местные работники рассказывают, что на Прикарпатье мобилизация проходит. В ближайших селах – Татарове, Яблунице и Микуличине – представители ТЦК раздают повестки. В самом же Буковеле рейдов ТЦК пока не видели.

На воздушную тревогу в Буковеле никто не обращает внимания

Развитие курорта

Несмотря на полномасштабную войну, Буковель продолжает активно развиваться. Даже в холодное время года почти всюду ведутся активные строительные работы. Между действующими отелями роют новые котлованы и ставят строительные краны.

Инфраструктура курорта активно развивается: строится аквапарк "Буковель" на четыре этажа и новая канатная пассажирская дорога. Следует добавить, что частных домовладений в Буковеле почти нет. По словам местных, все земельные участки у курорта давно раскуплены.

Буковель активно строят

Строительство в Буковеле

Напомним, сайт "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Буковеле на Новый год.