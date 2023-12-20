Гучна музика, відсутність ТЦК і "золотий" бограч: чим живе Буковель напередодні Нового року (репортаж)

Буковель вважається одним із наймолодших та найбільш розвинених курортів Карпат.

Туристичне містечко Буковель, розташоване на Прикарпатті біля села Поляниця, почали будувати "з нуля" на початку 2000-х років, а вже через два роки тут з’явився перший витяг. Курорт знаходиться на п’яти горах, найвища з яких – Довга – має висоту 1372 метри.

Сама назва цього курорту походить від розташованої поруч гори Буковець. Сьогодні в Буковелі діють десятки гірськолижних трас різного рівня складності загальною протяжністю 53 кілометри.

Кореспондент "Телеграфу" побувала у Буковелі і побачила, чим живе найдорожчий курорт України під час повномасштабної війни з РФ.

У Буковелі вже стартував гірськолижний сезон

Катання на лижах та інші розваги

Старт сезону в Буковелі залежить від погоди. Цього року катання почали на початку грудня, але напливу туристів очікують ближче до Нового року. Поки ж відпочивальників небагато, а траси – майже пусті.

Місцеві таксисти розповідають, що цього року справжній бум туристів був улітку.

"Я не бачив такої кількості відпочивальників жодної зими. Такого ж напливу людей очікують і в зимовий сезон, але поки туристів мало", – каже водій Іван.

До речі, Буковель відомий не лише гірськолижним курортом. У теплу пору року тут можна відпочити на "Озері Молодості", відвідати роллердром, пізнати колорит місцевості в етнопарку "Гуцул ленд" чи просто піти в гори. Зважаючи на те, що багато українців відкрили для себе Буковель саме влітку, список розваг буде тільки зростати і не обмежиться лижами.

Цінова політика курорту

Ціни на відпочинок у Буковелі залежать від багатьох чинників – пори року, відкриття сезону катання на лижах, статусності житла та його віддаленості від центру.

У сезон вартість житла різко зростає. Двомісний номер в центрі буде коштувати від 5 тис. грн. На Різдвяні свята доведеться заплатити вдвічі більше.

Найдорожчі тут окремі шале та котеджі – від 20 тис. грн. Звісно, можна знайти житло і на менший бюджет – номери чи кімнати у приватному секторі будуть дешевшими.

У приватному секторі житло буде коштувати дешевше

Ціна спорядження та гірськолижного одягу залежить від вибору та категорії і стартує від 300 грн.

Квиток на підйомник коштує 300 грн. Ціна ski-паса в середньому від 600 грн за день. Проте тут можуть діяти різні акції, тоді абонемент буде дешевшим. Також тарифи залежать від часу доби — у вечірні години покататися вийде дешевше. Для пенсіонерів, військових та дітей діють пільги.

Найдорожче обійдеться інструктор з катання: індивідуальні заняття будуть коштувати від 4 тис. грн за декілька годин, групові обійдуться в 2 тис. грн.

Можна покататися на підйомнику і помилуватися засніженими Карпатами

У підніжжя трасс продають гірськолижне спорядження

Також можна зігрітися глінтвейном

Краєвиди з оглядового колеса просто неймовірні

Крім гірськолижних розваг у зимовий період можна відвідати етнопарк "Гуцул Ленд" (квиток — 250 грн) чи покататися на колесі огляду (300 грн).

З харчуванням у Буковелі все неоднозначно. На території курорту є велика кількість ресторанів і кафе. Але у деяких закладах ціни можуть бути вищими за середні, аніж у ресторанах Києва чи Львова.

Так, у корчмі Filvarok ("Фільварок") на горі оглядового майданчика, борщ з пампушками буде коштувати 240 грн, бограч – 275 грн, деруни по-селянськи з м’ясом – 295 грн. Хоча така проста "хлопська" їжа коштує, як щире золото – замовляють її досить активно.

Меню корчми Filvarok, яка знаходиться на оглядовому майданчику

Біля підніжжя трас можна зігрітися настоянками чи глінтвейном – від 80 до 150 грн за склянку.

Слід зазначити, що ціни в ресторанах також багато в чому залежать від сезону. Взимку вони традиційно зростають.

Мобілізація та рейди ТЦК

За період відпочинку в Буковелі я не помітила жодного військового чи патрульного поліцейського. Складається враження, що тут взагалі нема війни: повсюди лунає гучна музика, люди неквапливо гуляють, насолоджуюсь відпочинком. Лише раз я чула повітряну тривогу, на яку ніхто не звернув увагу.

Місцеві працівники розповідають, що на Прикарпатті мобілізація таки проходить. В найближчих селах – Татарові, Яблуниці та Микуличині – представники ТЦК роздають повістки. В самому ж Буковелі рейдів ТЦК поки не бачили.

На повітряну тривогу у Буковелі ніхто не звертає уваги

Розбудова курорту

Попри повномасштабну війну, Буковель продовжує активно розбудовуватися. Навіть у холодну пору року майже всюди ведуться активні будівельні роботи. Між діючими отелями риють нові котловани і ставлять будівельні крани.

Інфраструктура курорту активно розвивається: будується аквапарк "Буковель" на чотири поверхи та нова пасажирська канатна дорога. Слід додати, що приватних домоволодінь у Буковелі майже нема. За словами місцевих, всі земельні ділянки біля курорту давно розкуплено.

Буковель активно розбудовують

Будівництво у Буковелі

Нагадаємо, сайт "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Буковелі на Новий рік.