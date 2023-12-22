Почти весна: какой будет погода на Новый год в 5 крупных городах Украины

Температура воздуха будет отличаться в зависимости от региона

Чуть больше чем через неделю украинцы будут праздновать Новый год. И хотя из-за военного состояния массовых гуляний не предполагается, провести этот праздник можно в кругу родных и друзей.

"Телеграф" узнал для вас, какой ожидается погода в Украине 31 декабря — 1 января. Интересно, что прогнозы разных синоптиков отличаются незначительно.

По данным Meteofor, в воскресенье, 31 декабря, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 °C. Во Львове и Днепре тоже будет без осадков, а температура воздуха будет составлять +2-6 °C. В Харькове будет ясно, а температура будет колебаться от +3 до +4 °C. В то же время в Одессе в этот день будет теплее всего — от +5 до +8 °C. Ожидается переменная облачность, без осадков.

В понедельник, 1 января, в Киеве прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +6 °C. Во Львове будет небольшой снег с дождем, температура воздуха будет +2-5 °C. В Харькове ожидается переменная облачность, без осадков. Температура составит +3-4 °C. В Днепре осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 °C. В Одессе снова будет теплее всего — +7-8 °C, без осадков.

В то же время, по данным Meteoprog, в воскресенье, 31 декабря, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +1 до +6 °C. Во Львове тоже будет без осадков, а температура воздуха будет составлять +1-8 °C. В Харькове облачно с прояснениями, а температура будет колебаться от +1 до +6 °C. В Днепре осадков не ожидается, температура воздуха будет +2-8 °C. В Одессе будет облачно, а температура воздуха будет +7-10 °C.

В понедельник, 1 января, в Киеве прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +8 °C. Во Львове без осадков, а температура воздуха будет +2-7 °C. В Харькове будет облачно, без осадков. Температура будет колебаться от 0 до +6 °C. В Днепре осадков не ожидается, температура воздуха будет +3-9 °C. В Одессе будет облачно с прояснениями, а температура воздуха будет +8-10 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода 24-25 декабря в Буковеле Ивано-Франковской области.