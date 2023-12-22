Майже весна: якою буде погода на Новий рік у 5 великих містах України

Температура повітря буде відрізнятись залежно від регіону

Трохи більше ніж за тиждень українці будуть святкувати Новий рік. І хоч через воєнний стан масових гулянь не передбачається, провести це свято можна у колі рідних та друзів.

"Телеграф" дізнався для вас, якою очікується погода в Україні 31 грудня – 1 січня. Цікаво, що прогнози різних синоптиків відрізняються незначно.

За даними Meteofor, у неділю, 31 грудня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде коливатись від +1 до +5 °C. У Львові та Дніпрі теж буде без опадів, а температура повітря складатиме +2-6 °C. У Харкові буде ясно, а температура коливатиметься від +3 до +4 °C. Водночас в Одесі в цей день буде найтепліше — від +5 до +8 °C. Очікується мінлива хмарність, без опадів.

У понеділок, 1 січня, у Києві прогнозується невеликий дощ. Температура повітря буде коливатись від +2 до +6 °C. У Львові буде невеликий сніг з дощем, температура повітря складатиме +2-5 °C. У Харкові очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура буде +3-4 °C. У Дніпрі опадів не передбачається, температура повітря буде коливатись від +3 до +6 °C. В Одесі знову буде найтепліше — +7-8 °C, без опадів.

Водночас, за даними Meteoprog, у неділю, 31 грудня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря буде коливатись від +1 до +6 °C. У Львові теж буде без опадів, а температура повітря складатиме +1-8 °C. У Харкові буде хмарно з проясненнями, а температура коливатиметься від +1 до +6 °C. У Дніпрі опадів не передбачається, температура повітря буде +2-8 °C. В Одесі буде хмарно, а температура повітря складатиме +7-10 °C.

У понеділок, 1 січня, у Києві прогнозується невеликий дощ. Температура повітря буде коливатись від +2 до +8 °C. У Львові буде без опадів, а температура повітря складатиме +2-7 °C. У Харкові буде хмарно, без опадів. Температура буде коливатись від 0 до +6 °C. У Дніпрі опадів не передбачається, температура повітря буде +3-9 °C. В Одесі буде хмарно, а температура повітря складатиме +8-10 °C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода 24-25 грудня у Буковелі Івано-Франківської області.