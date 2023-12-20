Не казково: погода на Різдво готує українцям неприємні сюрпризи

У двох областях пройде мокрий сніг

Цього року Україна зустріне Різдво не із казково-сніжною погодою, а з дощами та мокрим снігом. При цьому у більшій частині областей буде плюсова температура, як вдень, так і вночі.

Прогноз погоди на 25 грудня було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики повідомляють, що в цей день абсолютно по всій країні очікуються опади.

У цей день очікується мокрий сніг, але лише у двох областях – Чернігівській та Сумській. В інших буде дощова погода протягом усього свята.

Температура повітря у центральній частині країни буде від +4 до +6 градусів. У Західних областях вдень температура повітря підніметься до +9...+11 градусів. На півдні України цього дня стовпчики термометрів покажуть до +11 градусів. У східній частині країни середньому до +8 градусів тепла. У північних областях очікується до 5 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на Новий рік. Синоптики прогнозують, що снігопадів у святкову ніч не очікується. Втім, не буде цього дня і дощів. Однак у деяких областях будуть невеликі морози.