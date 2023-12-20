Не сказочно: погода на Рождество готовит украинцам неприятные сюрпризы

В двух областях пройдет мокрый снег

В этом году Украина встретит Рождество не со сказочно снежной погодой, а с дождями и мокрым снегом. При этом, в большей части областей будет плюсовая температура, как днем, так и в ночное время.

Прогноз погоды на 25 декабря был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики передают, что в этот день абсолютно по всей стране ожидаются осадки.

В этот день ожидается мокрый снег, но только в двух областях — Черниговской и Сумской. В остальных будет дождливая погода в течение всего праздника.

Температура воздуха в центральной части страны будет от +4 до +6 градусов. В Западных областях днем температура воздуха поднимется до +9..+11 градусов. На юге Украины в этот день столбики термометров покажут до +11 градусов. В восточной части страны в среднем до +8 градусов тепла. В северных областях ожидается до +5 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине на Новый год. Синоптики прогнозируют, что снегопадов в праздничную ночь не ожидается. Впрочем, не будет в этот день и дождей. Однако в некоторых областях будут небольшие морозы.