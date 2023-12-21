Чи зустрінуть українці Різдво та Новий рік зі світлом: у Міненергетики відповіли

На ситуацію більшою мірою впливають погода та обстріли

Удари ракетами та дронами по критичній інфраструктурі продовжуються, і українці хвилюються, чи не доведеться сидіти без світла на свята, тим більше, що раніше в Центрі досліджень енергетики заявляли про можливі відключення електрики за графіком. Проте Різдво та Новий 2024 рік ми не зустрічатимемо у темряві.

Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук розповіла в ефірі телемарафону, що на даний момент дефіциту в енергосистемі немає, і всі робочі блоки працюють без перебоїв. Тому електрику на свята відключати не збираються.

"Відключення зараз пов’язані лише з обстрілами у прифронтових регіонах чи з негодою, або з деякими технологічними порушеннями", — сказала Грінчук.

Різдво вже буде за кілька днів, а до Нового року менше ніж два тижні, і за цей час навряд чи щось серйозно зміниться в енергосистемі, зазначила заступник міністра. Але все ж таки є варіант, при якому доведеться відключати електрику.

"Ми не плануємо жодних відключень. Вони можуть бути при масштабних ушкодженнях від російських атак", — пояснила Грінчук.

Нагадаємо, що графіки відключення світла в Україні запровадили наприкінці минулого року через російські обстріли. Енергосистемі країни було завдано величезних збитків, багато обладнання вивели з ладу. Подекуди світло відключали навіть на кілька днів. Попри зусилля Міністерства енергетики, повністю відновити систему за рік не вдалося. Але важливо відзначити, що в опалювальному сезоні 2023/24 масових відключень ще не було.

Однією з причин, через яку не вимикають світло, є зміни в енергосистемі. Тепер при наявності дефіциту Україна може імпортувати електрику з Європи. Важливо також відзначити відмінну роботу систем протиповітряної системи (ППО). Захисники українського неба збивають майже всі ракети та дрони.

"Телеграф" раніше писав, що президент Зеленський натякнув на постачання нових систем ППО. Він це зробив під час традиційного вечірнього звернення до народу. Також ви можете дізнатися, що українці думають про пресконференцію Зеленського за підсумками 2023 року.