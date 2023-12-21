Встретят ли украинцы Рождество и Новый год со светом: в Минэнергетики ответили

На ситуацию в большей мере влияют погода и обстрелы

Удары ракетами и дронами по критической инфраструктуре продолжаются, и украинцы волнуются, не придется ли сидеть без света на праздники, тем более что ранее в Центре исследований энергетики заявляли о возможных отключениях электричества по графику. Однако Рождество и Новый 2024 год мы не будем встречать во тьме.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук рассказала в эфире телемарафона, что на данный момент дефицита в энергосистеме нет и все рабочие блоки функционируют без перебоев. Поэтому электричество на праздники отключать не собираются.

"Отключения сейчас связаны только с обстрелами в прифронтовых регионах либо с непогодой, либо с некоторыми технологическими нарушениями", — сказала Гринчук.

Рождество уже будет через несколько дней, а до Нового года менее двух недель, и за это время вряд ли что-то серьезно изменится в энергосистеме, отметила замминистра. Но все же есть вариант, при которых придется отключать электричество.

"Мы не планируем никаких отключений. Они могут быть при масштабных повреждениях от российских атак", — объяснила Гринчук.

Напомним, что графики отключения света в Украине ввели в конце прошлого года из-за российских обстрелов. Энергосистеме страны был нанесен огромный ущерб, много оборудования вывели из строя. Местами свет отключали даже на несколько дней. Несмотря на усилия Министерства энергетики, полностью систему возобновить за год не удалось. Но важно отметить, что в отопительном сезоне 2023/24 массовых отключений еще не было.

Одной из причин, по которой не выключают свет, является изменения в энергосистеме. Теперь при дефиците Украина может импортировать электричество из Европы. Важно также отметить отличную работу систем противовоздушной системы (ПВО). Защитники украинского неба сбивают почти все ракеты и дроны.

"Телеграф" ранее писал, что президент Зеленский намекнул на поставки новых систем ПВО. Он это сделал во время традиционного вечернего обращения к народу. Также вы можете узнать, что украинцы думают о пресс-конференции Зеленского по итогам 2023 года.