Морозы не оставят украинцев без света? В Минэнерго дали оптимистичный прогноз

Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на энергосистему

В Украине уже созданы графики отключений света, но длительных отключений электроэнергии даже в сильные морозы пока не прогнозируются. Однако блэкауты все же могут быть, но лишь в случае экстремальных погодных условий или стихийных бедствий.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона. Он отметил, что блэкауты могут быть только вследствие стихийного бедствия.

"И у нас были такие ситуации", — сказал он, имея в виду недавние отключения света в Одесской области из-за сильной непогоды "И потом этот циклон пошел на запад Украины, где также повлиял на отключение. Опять же это только единственный фактор, который может быть. Кроме военного влияния".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда "Укрэнерго" планирует вводить графики отключений света. В сети появилось много фейков на эту тему и украинцев просят верить только достоверным источникам.

Также "Телеграф" писал, как украинскую энергосистему подготовили к зиме 2023/24 в условиях военного времени. Для этого мы пообщались с экспертами на эту тему.