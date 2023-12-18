Морози не залишать українців без світла? У Міненерго дали оптимістичний прогноз

Є кілька важливих факторів, які можуть вплинути на енергосистему

В Україні вже створено графіки відключень світла, але тривалих відключень електроенергії навіть у сильні морози поки що не прогнозуються. При цьому блекаути все ж таки можуть бути, але лише у разі екстремальних погодних умов або стихійних лих.

На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що блекаути можуть бути лише внаслідок стихійного лиха.

"І у нас були такі ситуації", — сказав він, маючи на увазі недавні відключення світла в Одеській області через сильну негоду "І потім цей циклон пішов на захід України, де також вплинув на відключення. Знову ж таки, це тільки єдиний фактор який може бути. Крім воєнного впливу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли "Укренерго" планує запроваджувати графіки відключень світла. У мережі з’явилося багато фейків на цю тему та українців просять вірити лише достовірним джерелам.

Також "Телеграф" писав, як українську енергосистему підготували до зими 2023/24 в умовах воєнного часу. Для цього ми поспілкувалися із експертами на цю тему.