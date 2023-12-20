"Уставший", но "оптимист": как украинцы оценивают пресс-конференцию Зеленского (видео)

Опрошенные в целом положительно оценили ответы лидера, однако нашлись и недовольны

Киевляне поделились своими мыслями насчет большой пресс-конференции Владимира Зеленского. Большинство респондентов положительно оценили ответы и заявления президента Украины.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов проводил опрос на улицах Киева. Он спрашивал о впечатлениях от самой пресс-конференции президента и личной позиции относительно вероятной отставки Главнокомандующего Валерия Залужного.

Большинство опрошенных украинцев признались, что у них положительное впечатление от пресс-конференции президента. Однако видно, что он устал.

"Президент [производит ― ред.] впечатление уставшего человека", ― сказал один из респондентов.

Другой житель столицы отметил, что Зеленский оптимист. Он считает, что это самое главное.

"Оптимист наш президент. А это самое главное. Народ верит ему и потому он не жалеет своих сил, защищает свою страну" — ответил респондент.

Однако были и недовольны киевляне, не поддерживающие президента. Одна из респонденток призналась, что для нее на пресс-конференции было много непонятного. Но она поделилась своими ожиданиями.

"Никогда не была довольна им и по сегодняшний день недовольна… Я бы хотела, чтобы быстрее закончился этот беспорядок в стране, который мы сегодня имеем, потому что это невозможно. Все живем в страхе, в таком состоянии. Хотелось бы, чтобы побольше производили сами [вооружение ― ред.], а не клянчили", ― ответила респондентка.

Поддержали бы украинцы отставку Залужного или нет

Большинство опрошенных киевлян негативно отнеслись к смене Главнокомандующего. Они считают, что Залужный справляется со своими обязанностями, поэтому его не нужно увольнять.

"Я против. Я считаю, что это единственный человек честный, патриотический", ― сказала респондентка.

Опрос киевлян по поводу большой пресс-конференции президента

Напомним, ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил опрос, как украинцы относятся к возможной отставке Валерия Залужного. 71% среди опрошенных негативно относится к увольнению Главнокомандующего.

"Телеграф" ранее опубликовал главные выводы по пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.