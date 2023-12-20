Сколько украинцев не верят в конфликт Зеленского и Залужного: опрос КМИС

Больше всего в существовании конфликта уверены украинцы из центральной части страны

Большая часть украинцев считает, что между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть определенные разногласия. При этом часть из них уверена, что ситуация действительно серьезная.

Об этом стало известно из результатов опроса, который провел Киевский международный институт социологии. Всего в период с 4 по 10 декабря было опрошено 1200 респондентов.

Из всех опрошенных 35% ответили, что между Зеленским и Залужным могут быть определенные разногласия или трения. Еще 8% считают эту ситуацию серьезной. Еще 39% вовсе не считают, что между украинским лидером и главкомом есть какие-то разногласия. 18% не смогли определиться со своим мнением.

В то же время, наибольший процент людей, которые считают, что определенный конфликт между Залужным и Зеленским все же есть, это респонденты из центральной части Украины. А на юге страны наоборот, большая часть уверена, что никаких недоразумений между ними нет.

Респонденты из восточной части страны также по большей части считают, что конфликта нет. На западной Украине процент тех, кто думает, что разногласия есть, больше, чем тех, кто думает наоборот.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ начала появляться информация о том, что якобы между Зеленским и Залужным возникли разногласия. По их данным, украинский лидер якобы общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома. А Залужному такая ситуация, соответственно, мешает в командовании армией.