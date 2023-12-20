Скільки українців не вірять у конфлікт Зеленського та Залужного: опитування КМІС

Найбільше в існуванні конфлікту впевнені українці із центральної частини країни

Більшість українців вважає, що між президентом Володимиром Зеленським та головкомом ЗСУ Валерієм Залужним є певні розбіжності. При цьому частина з них упевнена, що ситуація справді серйозна.

Про це стало відомо з результатів опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології. Загалом у період з 4 по 10 грудня було опитано 1200 респондентів.

З усіх опитаних 35% відповіли, що між Зеленським та Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя. Ще 8% вважають цю ситуацію серйозною. Ще 39% зовсім не вважають, що між українським лідером та головкомом є якісь розбіжності. 18% не змогли визначитись зі своєю думкою.

У той же час, найбільший відсоток людей, які вважають, що певний конфлікт між Залужним і Зеленським все ж таки є, це респонденти з центральної частини України. А на півдні країни навпаки, більшість упевнена, що жодних непорозумінь між ними немає.

Респонденти зі східної частини країни також вважають, що конфлікту немає. На західній Україні відсоток тих, хто вважає, що розбіжності є, більший, ніж тих, хто вважає навпаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що нібито між Зеленським та Залужним виникли розбіжності. За їхніми даними, український лідер нібито спілкується із деякими командувачами ЗСУ в обхід головкому. А Залужному така ситуація, відповідно, заважає у командуванні армією.