У Зеленського висловилися про "прослушку" у Залужного: "Пристрій часів Януковича

Походження цього пристрою вивчається правоохоронцями

На "прослушку" у головкома ЗСУ відреагували в Офісі президента України. Там розповіли деталі справи, що ще більше проливають світла на інцидент.

Висловився із цього приводу позаштатний радник ОП Сергій Лещенко. За його даними, знайдений пристрій застарілий.

"Використовувався (пристрій— Ред.) українськими службами ще в часи Януковича. Технічний засіб не мав обладнання для передачі сигналу або накопичення інформації", — сказав він.

Лещенко також зазначив, що ЗМІ "помилково" пишуть, що пристрій було знайдено у кабінеті головкома. Насправді, за його словами, "прослушку" було знайдено в приміщенні, розташованому в одній з публічних будівель, де мав намір розміститися генерал разом зі своїми колегами та підлеглими.

"Це приміщення тривалий час було державною власністю, але потім потрапило в руки до приватного інвестора, який оперував ним на власний розсуд. В цій будівлі, але не в цьому кабінеті, більше року тому сидів Валерій Залужний. Конкретно в цьому кабінеті сидів його підлеглий. Потім вони змінили місце розташування. Зараз воліли повернутися в цю будівлю", — розповідає екснардеп.

Повідомляється, що походження цього пристрою вивчається правоохоронцями.

Нагадаємо, що українці вибухнули гнівом після того, як стало відомо про виявлення пристрою для прослуховування у головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Головна думка громадян – комусь доведеться за це відповідати і є лише два варіанти, хто ж міг встановити пристрій.

Пізніше стало відомо, що "прослушок" було ще й декілька.

Тим часом у Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.