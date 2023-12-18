У Зеленского высказались насчет прослушки у Залужного: "Устройство времен Януковича

Происхождение этого устройства изучается стражами порядка

На прослушку у главкома ВСУ отреагировали в Офисе президента Украины. Там рассказали детали дела, которые еще больше проливают света на инцидент.

Высказался на этот счет внештатный советник ОП Сергей Лещенко. По его данным, найденное устройство устаревшее.

"Использовалось (устройство — Ред.) украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации", — сказал он.

Лещенко также отметил, что СМИ "ошибочно" пишут, что устройство было найдено в кабинете главкома. На самом деле, по его словам, прослушка была найдена в помещении, расположенном в одном из публичных зданий, где намеревался разместиться генерал вместе со своими коллегами и подчиненными.

"Это помещение долгое время было государственной собственностью, но затем попало в руки к частному инвестору, оперировавшему им по собственному усмотрению. В этом здании, но не в этом кабинете, больше года назад сидел Валерий Залужный. Именно в этом кабинете сидел его подчиненный. Затем они сменили местоположение. Сейчас предпочитали возвратиться в это здание", — рассказывает экс-нардеп.

Сообщается, что происхождение этого устройства изучается стражами порядка.

Напомним, что украинцы разразились гневом после того, как стало известно об обнаружении устройство для прослушивания у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главное мнение граждан – кому-то придется за это отвечать и есть только два варианта, кто же мог установить устройство.

Позже стало известно, что прослушек было еще и несколько.

Между тем, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.