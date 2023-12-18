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"Это или сама власть, или это ФСБ": Сеть в гневе после новостей о прослушке у Залужного

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Автор
Прослушку обнаружили в одном из помещений, которые мог использовать Залужный Новость обновлена 18 декабря 2023, 00:48
Прослушку обнаружили в одном из помещений, которые мог использовать Залужный. Фото Facebook.com

Украинцы очень возмущены, но даже здесь нашли повод для шуток

Украинцы разразились гневом после того, как стало известно об обнаружении устройства для прослушивания у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главное мнение граждан – кому-то придется за это отвечать и есть только два варианта, кто же мог установить устройство.

"Телеграф" собрал реакцию пользователей на резонансную новость.

К примеру, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что военное командование всегда учитывает момент того, что кто-то может за ним следить. Поэтому мало понятно, что хотели услышать те, кто устанавливал прослушку.

Борислав Береза считает, что новость о прослушке в кабинете Залужного подвешивает власть на своеобразный шпагат, где выбор – один хуже другого.

"После обнаружения прослушивания у Залужного и его помощников в ОП должны признать, что это либо сама власть, либо ФСБ играет под носом у Малюка и Буданова. Чья-то репутация будет принесена в жертву. Еще можно рассказать, что это лично Безуглая установила, чтобы все таки узнать план на 2024 год, но в такое мало кто поверит. Интересно, какой выбор сделает власть?", — считает он.

Городской голова Ровно Александр Третяк также отметил, что есть только два варианта того, кто мог бы установить прослушивающее устройство – и оба варианта очень неприятны.

"Если это работа агентов врага, то грош цена нашим спецслужбам. О какой национальной безопасности и победе можно говорить? Если это работа Банковой, то становится понятно насколько боятся железного генерала и делают все возможное, чтобы от него избавиться", – предположил он.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm вообще считает, что "находка" – фундамент для подготовки информационных операций против Главкома и призывает готовиться к волне фейков.

"Следите за руками. После такого "инсайда", вероятно, последуют ИПСОшки одна за другой. Сейчас будут вбрасывать кучу "пленок" и монтажей, чтобы хоть как-то дискредитировать Главнокомандующего ВСУ. Причем ИПСОшить будут как россияне, так и фрики, типа Безуглой" – пишут расследователи.

В соцсети X (бывший Twitter) пользователи тоже в полной мере выразили свое недовольство фактом инцидента. Интересно, что первые обвинения идут не в сторону российских террористов – а в адрес власти.

Впрочем, украинцы не были бы украинцами, если бы не нашли повода для шуток даже в такой ситуации. Некоторые уже "намекнули", кто же может на самом деле стоять за установлением "прослушки".

А некоторые предполагают, что именно эта прослушка – и есть "источник" некоторых украинских СМИ. Конечно, в шутку.

Между тем, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Теги:
#Скандал #Прослушивающие устройства #Валерий Залужный