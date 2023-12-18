"Это или сама власть, или это ФСБ": Сеть в гневе после новостей о прослушке у Залужного

Украинцы очень возмущены, но даже здесь нашли повод для шуток

Украинцы разразились гневом после того, как стало известно об обнаружении устройства для прослушивания у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Главное мнение граждан – кому-то придется за это отвечать и есть только два варианта, кто же мог установить устройство.

"Телеграф" собрал реакцию пользователей на резонансную новость.

К примеру, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что военное командование всегда учитывает момент того, что кто-то может за ним следить. Поэтому мало понятно, что хотели услышать те, кто устанавливал прослушку.

Борислав Береза считает, что новость о прослушке в кабинете Залужного подвешивает власть на своеобразный шпагат, где выбор – один хуже другого.

"После обнаружения прослушивания у Залужного и его помощников в ОП должны признать, что это либо сама власть, либо ФСБ играет под носом у Малюка и Буданова. Чья-то репутация будет принесена в жертву. Еще можно рассказать, что это лично Безуглая установила, чтобы все таки узнать план на 2024 год, но в такое мало кто поверит. Интересно, какой выбор сделает власть?", — считает он.

Городской голова Ровно Александр Третяк также отметил, что есть только два варианта того, кто мог бы установить прослушивающее устройство – и оба варианта очень неприятны.

"Если это работа агентов врага, то грош цена нашим спецслужбам. О какой национальной безопасности и победе можно говорить? Если это работа Банковой, то становится понятно насколько боятся железного генерала и делают все возможное, чтобы от него избавиться", – предположил он.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm вообще считает, что "находка" – фундамент для подготовки информационных операций против Главкома и призывает готовиться к волне фейков.

"Следите за руками. После такого "инсайда", вероятно, последуют ИПСОшки одна за другой. Сейчас будут вбрасывать кучу "пленок" и монтажей, чтобы хоть как-то дискредитировать Главнокомандующего ВСУ. Причем ИПСОшить будут как россияне, так и фрики, типа Безуглой" – пишут расследователи.

В соцсети X (бывший Twitter) пользователи тоже в полной мере выразили свое недовольство фактом инцидента. Интересно, что первые обвинения идут не в сторону российских террористов – а в адрес власти.

Впрочем, украинцы не были бы украинцами, если бы не нашли повода для шуток даже в такой ситуации. Некоторые уже "намекнули", кто же может на самом деле стоять за установлением "прослушки".

А некоторые предполагают, что именно эта прослушка – и есть "источник" некоторых украинских СМИ. Конечно, в шутку.

Между тем, в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по факту обнаружения устройства в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.