Скільки українців підтримають можливу відставку Залужного: з’явилися дані опитування

До звільнення Залужного нейтрально належить 21% населення

У той час, як в Україні обговорюють можливий конфлікт президента Володимира Зеленського з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та навіть відставку головкому, соціологи дізналися, що українці думають про це. Опитування підготував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Результат опитування показав, більшість населення негативно ставиться до такого варіанту подій. Результати соціологічних досліджень з’явилися на веб-сайті інституту.

Так, якби президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного і на місце Головнокомандувача поставити іншого генерала, 71% респондентів поставилися б негативно до такого рішення.

Тільки 3% українців, які підтримують Зеленського, сприйняли б звільнення Залужного позитивно. Нейтрально до цього питання належить 21% населення.

Соціологи з’ясували, що в усіх регіонах України більшість довіряючого Зеленському населення критично ставиться до можливої відставки нинішнього головнокомандувача ЗСУ.

Ставлення до можливої відставки В. Залужного у регіональному вимірі

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний конфлікт між Зеленським та Залужним. У Washington Post була опублікована стаття про те, що головнокомандувач ЗСУ, який користується популярністю серед українців, може загрожувати чинному президенту, якщо вирішить розпочати політичну кар’єру. До однієї з непрямих ознак конфлікту журналісти віднесли заяви Залужного про глухий кут на фронті та неможливість прориву українських військ. Президент Зеленський, у свою чергу, спростував думку головкому.

Видання Economist з посиланням на високопосадовця в уряді України повідомляло, що конфлікт між Зеленським і головкомом нібито був "передбачуваний" і спричинений невдачею українського контрнаступу цього літа. Крім того, чутки підігріла заява Зеленського щодо того, що військовим не слід займатися політикою.

На ситуацію, що склалася, вплинула і запекла критика Залужного з боку представника президентської партії "Слуга народу", народного депутата Мар’яни Безуглої.

Раніше "Телеграф" повідомив, що речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував нібито конфлікт між Зеленським і Залужним. Він назвав цю інформацію чутками.