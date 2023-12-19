Це була імітація? Прослушку у Залужного прокоментував генерал-майор СБУ

Кабінет головнокомандувача перевіряють щодня

У неділю, 17 грудня, стало відомо, що у кабінеті Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли прослуховувальний пристрій. Генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що під час нарад у Залужного працює спецтехніка, яка блокує роботу будь-яких записувальних засобів.

Він також наголосив, що "жучок", скоріш за все, був "імітацією", адже не мав елементів живлення та запису. Про це Ягун повідомив в етері "Радіо Свобода".

На думку, генерал-майора СБУ цю ситуацію створили задля провокації, щоб надалі вкинути в мережу записи фейкових розмов Залужного.

Віктор Ягун про прослушку Валерія Залужного

"Наскільки мені відомо, (у прослуховувального пристрою — Ред.) не було засобів не тільки для запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, було закладено для якихось інших дій, не для запису", — наголосив генерал.

Як вважає Віктор Ягун, за допомогою штучного інтелекту мали створити ніби записи розмов головнокомандувача, які б знову розпалили нашумілий конфлікт між політичною та військовою владою України. Звісно, це мало б викликати хвилю обурення у народу та похитнути довіру до влади.

Наприкінці інтерв’ю генерал зауважив, що це вигідно Росії. А також, що кабінет Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодня ретельно перевіряють на наявність сторонніх пристроїв.

Раніше "Телеграф" писав, що ГУР вже дало свій коментар щодо прослушки кабінету Залужного.