"Резонансна подія": у ГУР відреагували на спробу прослуховувати Залужного

Розібратися в ситуації мають контррозвідники та СБУ

У Головному управлінні розвідки вважають, що факт виявлення пристрою для прослуховування, в одному з приміщень, яким міг користуватися головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, говорить про те, що росіяни намагаються знайти нові способи отримати інформацію про плани Сил оборони.

Як розповів в ефірі єдиного марафону українських новин представник ГУР Андрій Юсов, це є "резонансною подією" і контррозвідники разом із СБУ мають розібратися у ситуації.

"Йде війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, оскільки подібні інструменти завжди дешевші та часто економлять велику кількість ресурсів. У тому числі й на полі бою", — зазначив Юсов.

При цьому він зазначив, що зараз усім в українському суспільстві необхідно бути уважними та зберігати пильність. Щодо конкретного випадку, то Юсов запропонував дочекатися результатів розслідування.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня в одному з кабінетів, якими користується Залужний, було виявлено пристрій, що прослуховує. За даними СБУ, воно знаходилося в неробочому стані, а засобів передачі аудіозаписів поблизу знайдено не було.

При цьому сам Залужний каже, що навряд чи зловмисники могли отримати якусь цінну інформацію, оскільки це приміщення давно не використовували.