"Резонансное событие": в ГУР отреагировали на попытку прослушивать Залужного
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Разобраться в ситуации должны контрразведчики и СБУ
В Главном управлении разведки считают, что факт обнаружения прослушивающего устройства в одном из помещений, которым мог пользоваться главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говорит о том, что россияне пытаются найти новые способы получить информацию о планах Сил обороны.
Как рассказал в эфире единого марафона украинских новостей представитель ГУР Андрей Юсов, это является "резонансным событием" и контрразведчики вместе с СБУ должны разобраться в ситуации.
"Идет война, и враг пытается разнообразным способом получить информацию, изучить наши планы, поскольку подобные инструменты всегда дешевле и часто экономят большое количество ресурсов. В том числе и на поле боя", — отметил Юсов.
При этом он отметил, что сейчас всем в украинском обществе необходимо быть внимательными и сохранять бдительность. Что касается конкретного случая, то тут Юсов предложил дождаться результатов расследования.
Как сообщалось ранее, 17 декабря в одном из кабинетов, которыми пользуется Залужный, было обнаружено прослушивающее устройство. Согласно данным СБУ оно находилось в нерабочем состоянии, а средств передачи аудиозаписей поблизости найдено не было.
При этом сам Залужный говорит, что вряд ли злоумышленники могли получить какую-то ценную информацию, поскольку это помещение давно не использовалось.