Это была имитация? Прослушку у Залужного прокомментировал генерал-майор СБУ

Кабинет главнокомандующего проверяют каждый день

В воскресенье, 17 декабря, стало известно, что в кабинете Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что во время совещаний у Залужного работает спецтехника, блокирующая работу любых записывающих устройств.

Он также подчеркнул, что "жучок", скорее всего, был "имитацией", поскольку не имел элементов питания и записи. Об этом Ягун сообщил в эфире "Радио Свобода".

По мнению генерал-майора СБУ эту ситуацию создали для провокации, чтобы в дальнейшем вбросить в сеть записи фейковых разговоров Залужного.

Виктор Ягун о прослушке Валерия Залужного

"Насколько мне известно, (у прослушивающего устройства — Ред.) не было средств для записи и элементов питания. То есть это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-либо других действий, не для записи", — подчеркнул генерал.

Как считает Виктор Ягун, с помощью искусственного интеллекта должны были создать записи разговоров главнокомандующего, которые вновь разожгли бы нашумевший конфликт между политической и военной властью Украины. Конечно, это должно было вызвать волну возмущения у народа и пошатнуть доверие к власти.

В конце интервью генерал отметил, что это выгодно России. А также, что кабинет Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ежедневно тщательно проверяют на наличие посторонних устройств.

Ранее "Телеграф" писал, что ГУР уже дало свой комментарий по поводу прослушки кабинета Залужного.