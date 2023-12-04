Залужный нажаловался главе Пентагона и кое-что попросил: СМИ узнали детали

Главнокомандующий якобы жаловался ему на вмешательство ОП в военные дела

Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев украинская сторона попросила еще 17 миллионах снарядов. Представителя США уведомили, что для деоккупации всей территории Украины понадобится еще примерно 350−400 миллиардов долларов.

Такие цифры озадачили главу Пентагона. Об этом пишет УП со ссылкой на собственные источники.

"Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов", — цитирует УП одного из высокопоставленных чиновников Сил обороны.

Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что главнокомандующий Валерий Залужный жаловался ему на вмешательство ОП в военные дела.

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию", — говорится в статье.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. В Washington Post писали, что главнокомандующий ВСУ, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для действующего президента, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта между ними журналисты отнесли недавние заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которых постарался отмахнуться Зеленский.

Глава государства заявил об усталости военных. В свою очередь издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главкомом был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом.

Кроме того, слухи подогрело заявление Зеленского относительно того, что военным не следует заниматься политикой.

УП отмечает, что в Офисе Президента склоняются, что увольнение Залужного поспособствует его политической карьере. В окружении президента, на Банковой это прекрасно понимают. Поэтому значительная часть команды Владимира Зеленского категорически против отставки нынешнего главкома.

Ранее "Телеграф" сообщил, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук отрицает конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он назвал эту информацию слухами.