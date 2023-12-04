Залужний наскаржився голові Пентагону і дещо попросив: ЗМІ дізналися деталі

Головнокомандувач нібито скаржився йому на втручання ВП у військові справи

Під час візиту голови Пентагону Ллойда Остіна до Києва українська сторона попросила ще 17 мільйонів снарядів. Представнику США повідомили, що для деокупації всієї території України знадобиться ще приблизно 350-400 мільярдів доларів.

Такі цифри здивували главу Пентагону. Про цепише УП із посиланням на власні джерела.

"Остину озвучили потребу в 17 мільйонів снарядів. Він, м’яко кажучи, здивувався, бо в усьому світі не зібрати стільки снарядів", — цитує УП одного з високопосадовців Сил оборони.

Крім того, за словами джерела, Остін також розповів, що головнокомандувач Валерій Залужний скаржився йому на втручання ОП у військові справи.

"Остін потім нам розповідав, що Залужний скаржився, як йому заважають, що Офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що і президент про такі розмови дізнався. І вони не сприяють довірі", — йдеться в статті..

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація про ймовірний конфлікт між Зеленським та Залужним. У Washington Post писали, що головнокомандувач ЗСУ, який користується популярністю серед українців, може становити загрозу для чинного президента, якщо вирішить розпочати політичну кар’єру. До однієї з непрямих ознак конфлікту між ними журналісти віднесли нещодавні заяви Залужного про глухий кут на фронті та неможливість "глибокого і красивого прориву" українських військ, від яких постарався відмахнутися Зеленський.

Глава держави заявив про втому військових. У свою чергу видання Economist з посиланням на високопосадовця в уряді України повідомляло, що конфлікт між Зеленським і головкомом був "передбачуваний" і викликаний невдачею українського контрнаступу цього літа.

Крім того, чутки підігріло заяву Зеленського щодо того, що військовим не слід займатися політикою.

УП зазначає, що в Офісі Президента схиляються, що звільнення Залужного сприятиме його політичній кар’єрі. В оточенні президента, на Банковій це чудово розуміють. Тому значна частина команди Володимира Зеленського категорично проти відставки цьогорічного головкому.

Раніше "Телеграф" повідомив, що речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук заперечує конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Він назвав цю інформацію чутками.