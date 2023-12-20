Сколько украинцев поддержат возможную отставку Залужного: появились данные опроса

К увольнению Залужного нейтрально относится 21% населения

В то время, как в Украине обсуждают возможный конфликт президента Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и даже отставку главкома, социологи узнали, что украинцы думают об этом. Опрос подготовил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Результат опроса показал, что большинство населения отрицательно относится к такому варианту событий. Результаты социологических исследований появились на сайте института.

Так, если бы президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного и на место Главнокомандующего поставить другого генерала, 71% респондентов отнеслись бы негативно к такому решению.

Только 3% украинцев, поддерживающих Зеленского, отнеслись бы к увольнению Залужного положительно. Нейтрально к этому вопросу относится 21% населения.

Социологи выяснили, что во всех регионах Украины большинство доверяющего Зеленскому населения критически относится к возможной отставке нынешнего главнокомандующего ВСУ.

Отношение к возможной отставке В. Залужного в региональном измерении

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным. В Washington Post была опубликована статья о том, что главнокомандующий ВСУ, пользующийся популярностью среди украинцев, может представлять угрозу для действующего президента, если решит начать политическую карьеру. К одному из косвенных признаков конфликта журналисты отнесли заявления Залужного о тупике на фронте и невозможности прорыва украинских войск. Президент Зеленский же, в свою очередь, опроверг мнение главкома.

Издание Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве Украины сообщало, что конфликт между Зеленским и главкомом якобы был "предсказуем" и вызван неудачей украинского контрнаступления этим летом. Кроме того, слухи подогрело заявление Зеленского относительно того, что военным не следует заниматься политикой.

На сложившуюся ситуацию повлияла и ожесточенная критика Залужного со стороны представителя президентской партии "Слуга народа", народного депутата Марьяны Безуглой.

Ранее "Телеграф" сообщил, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал якобы конфликт между Зеленским и Залужным. Он назвал эту информацию слухами.