Главные выводы после пресс-конференции Владимира Зеленского от главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова

Пресс-конференция президента Владимира Зеленского 19 декабря вызвала оживленное обсуждение в украинском сегменте соцсетей. И хотя, откровенно, речь не шла о каких-то сенсациях, слова президента разбирали на цитаты и традиционно пытались прочитать что-то между строк. И действительно, многие вещи требуют внимания и отдельного обсуждения.

Контекст

У многих нынешняя пресс-конференция вызвала, скорее, отрицательные эмоции. Этому можно найти сразу несколько причин. Во-первых, последнее общение с журналистами происходило в годовщину вторжения — в феврале 2023 года. Тогда пресс-конференция в большей степени проходила в ключе внешних вызовов. Было больше иностранной прессы, и вопросы сыпались буквально со всех континентов. На этот раз большая часть вопросов касалась войны и внутренних вызовов. И здесь проблем не только больше, они просто воспринимаются ближе. Что, собственно, и логично – обычного гражданина вопрос мобилизации интересует куда больше, чем условный приход Трампа в Овальный кабинет где-то за океаном.

Февральская конференция проходила после абсолютно героического 2022 года, после удачных операций в Харьковской и Херсонской областях, после освобождения Киева и действительно мощных побед на всех направлениях. В декабре украинцы вспоминают обещанное контрнаступление, ожидания от которого разогнали до небес. К сожалению, как внутри, так и на внешней арене количество проблем растет. Нарастает и усталость.

Что стоило услышать

Президент наконец-то попытался говорить с людьми как со взрослыми. Это непросто, учитывая бэкграунд отношений верховного главнокомандующего с собственным народом. Не секрет, что многие до сих пор вспоминают Зеленскому его обещания майских шашлыков, озвученные за считаные недели до полномасштабного вторжения, да и не только это. Впрочем, Владимир Александрович, в сущности, прямо сказал о необходимости новой волны большой мобилизации. Да, была попытка сместить акцент, мол, новых людей просит в первую очередь Генштаб, но глобально понятно — еще большему числу украинцев придется брать в руки оружие.

Зеленский четко артикулировал и причину таких шагов. Российская сторона не хочет мира и не делает для этого никаких шагов. Война продолжается, и мы входим в новый календарный год с достаточно непростой ситуацией на фронтах. Впрочем, эмоциональность президента только подчеркнула непростой этап отношений между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным, о чем не раз писали как в украинской, так и в зарубежной прессе. Панибратское "Валера" в конце мероприятия вместо снятия вопроса потенциального конфликта во власти еще больше его подсветило. Хотя президент подчеркнул, что Залужный является его представителем, поскольку был им назначен на должность. Впрочем, послевкусие этой конкретной истории получилось не слишком приятным.

Важны были и слова президента о членстве в НАТО. Если раньше Киев хотел инициативы от Запада, то сейчас Зеленский по-взрослому сказал на первый взгляд очевидные вещи — в НАТО нас никто не зовет. Вступление в Альянс по частям не рассматривается, поскольку не решит причину территориальных претензий диктатора Путина. Это важный сигнал нашим партнерам, которые, вспоминая пример Германии, предлагают неофициально вариант частичной интеграции подконтрольной Киеву территории.

Что не было сказано

Многие вопросы касались ожиданий от следующего года. Закончится ли война? Изменится ли наша стратегия победы? Как будем жить, если помощь Запада уменьшится? Будут ли изменения в команде, учитывая новые вызовы? Было сказано много слов, однако целостной картины как таковой президент не предложил. Возможно, потому что стратегия Украины заключается в одном слове — БОРОТЬСЯ. И оно было неоднократно сказано раньше. Бороться по всем направлениям — дипломатия, бизнес, борьба с коррупцией, а главное — борьба на поле боя.

Возможно, народ Украины хотел услышать, что в следующем году будет создана какая-нибудь вундервафля, которая станет геймчейнджером и поможет в мгновение ока выиграть войну. Было бы хорошо, если бы это произошло, но, к сожалению, это фантастика. Президент совершенно правильно отметил, что никто не знает, когда и как завершить эту войну. Жестокая правда. Но беда в том, что украинский народ прошел через страшные страдания и хочет услышать ответы на сложные вопросы. Владимир Александрович стал заложником не до конца обмысленной информационной политики страны. Ведь люди хотят услышать, что война закончится, например, в феврале 2024 года. А Зеленский сказать этого не может, потому что на это просто нет причин. Прошел тот период, когда отдельные представители Офиса президента могли успокаивать обещаниями скорого завершения войны (за 2-3 недели). Населению хочется верить, что худшее всего позади и скоро весь этот ужас завершится. Но, к сожалению, ни президент, ни кто-либо другой дать таких заверений не может.

Эмоции

У президента Украины богатое актерское прошлое, но в вопросах войны очень сложно подделывать эмоции. С начала вторжения я лично не менее 5—6 раз видел его и несколько раз имел возможность пообщаться. В динамике можно заметить, что он устал. Это не плохо, и не хорошо – это просто факт. Усталость — это перманентное состояние для всех, кто так или иначе связан с войной. А для президента страны, ставшей форпостом защиты западной цивилизации от российского нашествия, это тем более понятно.

Впрочем, усталость, умноженная на эмоциональность, имела взрывной эффект. Если в начале президентства Владимир Зеленский брал публику своей простотой, то война внесла определенные коррективы в его поведение. Он, казалось бы, стал лучше подбирать слова и более четко находить болевые точки как украинской, так и западной публики. Возможно, это заслуга его спичрайтеров, но не только их. В свободном плавании (общении без подготовленного текста) президенту с легкостью дается условный "конкурс капитанов КВН", когда можно пошутить и расслабить аудиторию. Вчера такой момент был один — когда глава государства спросил, почему глава его Офиса Андрей Ермак выложил в сеть видео недавнего вылета пассажирского самолета из Борисполя. Зато фраза "я не тряпка" или слова об ограниченном количестве его команды (5—6 топ-менеджеров) свидетельствуют об определенном политическом одиночестве первого лица государства.

С начала вторжения множество людей в Украине и за ее пределами объединились вокруг главной цели — выжить и победить. Объединились вокруг президента и военного руководства. Простив или отложив много проблемных вопросов.

И вот сейчас следует понимать, что по состоянию на конец 2023 года цели нашего государства и нации не изменились. Выжить и победить. Дискуссия может идти только вокруг вопроса КАК ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ? Если президент заявляет, что выборов в условиях войны не будет, то следует искать способы нового объединения нации вокруг общей цели. И первый шаг к этому – откровенный диалог и взрослый разговор. И народ Украины в целом, и медийщики в частности сильно повзрослели за последние два года. Они заслуживают открытого разговора, признания ошибок прошлого и совместного построения стратегии будущего. Стратегии нашей победы. Когда все – и народный депутат, и тыловый чиновник — думают об одном: как обеспечить Силы обороны. Когда и учитель, и бизнесмен из маленького райцентра просыпаются и засыпают с мыслями о том, как больше помочь армии. Когда на должности будут назначать не только близких и понятных, но и максимально эффективных, отбросив политические предпочтения.

Верю, что так может быть. Хотелось бы верить, что первые шаги к такому диалогу готовы делать и власти. Украинцы – свободолюбивый народ. Да что там говорить – мы нация зрадофилов! Но главная идея в том, что без объединения всех такой нации может просто не стать.