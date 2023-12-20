"Втомлений", але "оптиміст": як українці оцінюють пресконференцію Зеленського (відео)

Опитані загалом позитивно оцінили відповіді лідера, проте знайшлись і незадоволені

Кияни поділились своїми думками стосовно великої пресконференції Володимира Зеленського. Більшість респондентів позитивно оцінили відповіді та заяви президента України.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов проводив опитування на вулицях Києва. Він запитував про враження від самої пресконференції президента та особисту позицію стосовно ймовірної відставки Головнокомандувача Валерія Залужного.

Більшість опитаних українців зізнались, що у них позитивне враження від пресконференції президента. Проте видно, що він втомлений.

"Президент [справляє ― ред.] враження втомленої людини", ― сказав один з респондентів.

Інший житель столиці відмітив, що Зеленський є оптимістом. Він вважає, що це найголовніше.

"Оптиміст наш президент. А це найголовніше. Народ вірить йому і тому він не жаліє своїх сил, захищає свою країну" ― відповів респондент.

Проте були й незадоволені кияни, які не підтримують президента. Одна з респонденток зізналась, що їй було багато чого незрозумілого на пресконференції. Але вона поділилась своїми очікуваннями.

"Ніколи не була задоволена ним і по сьогоднішній день не задоволена… Я б хотіла, щоб швидше закінчився цей безлад в країні, який ми сьогодні маємо, тому що це неможливо. Усі живемо у страху, у такому стані. Хотілось би, щоб побільше виготовляли самі [озброєння ― ред.], а не клянчили", ― відповіла респондентка.

Чи підтримали б українці відставку Залужного

Більшість опитаних киян негативно поставились до зміни Головнокомандувача. Вони вважають, що Залужний справляється зі своїми обов’язками, тому його не потрібно звільняти.

"Я проти. Я вважаю, що це єдина людина чесна, патріотична", ― сказала респондентка.

Опитування киян стосовно великої пресконференції президента

Зазначимо, що раніше Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив опитування, як українці ставляться до можливої відставки Валерія Залужного. 71% серед опитаних негативно ставиться до звільнення Головнокомандувача.

"Телеграф" раніше опублікував головні висновки з пресконференції президента України Володимира Зеленського.