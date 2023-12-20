Зеленський призначив нового представника президента у Раді: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський, який вчора провів підсумкову пресконференцію, у понеділок, 20 грудня, призначив свого представника у Верховній Раді України. На посаду було обрано Галину Олегівну Михайлюк.

Про це йдеться у відповідному указі №823/2023. Галина Михайлюк — нардепка від фракції "Слуга Народу".

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній раді України (за згодою)", — йдеться у документі.

Що відомо про Галину Михайлюк

Політичну кар'єру Михайлюк розпочала у 2019 році. Тоді на парламентських виборах вона була кандидатом у народні депутати України. За підсумками голосування, Галина Олегівна пройшла в Раду від партії "Слуга народу". Також вона отримала посаду заступника голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Ба більше, нардепка є заступником керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Великобританією, США, Норвегією і Марокко.

Зауважимо, що Михайлюк була у списку на посаду голови Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва у 2019 році. Тоді було організовано внутрішній праймеріз в депутатському чаті, за результатами голосування якого перемогла Галина. Проте обрано було іншу претендентку — Єлизавету Ясько. Ба більше, нардеп Давід Арахамія тоді заявив, що Михайлюк нібито не пройшла перевірку СБУ, однак потім спростував свою заяву.

Михайлюк вже приймає привітання

Новопризначена представниця президента вже отримує привітання від колег. Нардеп Ярослав Железняк відзначив високу ефективність Михайлюк на попередніх посадах, зауваживши, що вона заслуговує на таке карʼєрне зростання:

"Ми з Галиною Михайлюк співголови двох дуже важливих груп дружби: Японії та Австралії. Вона очолювала нашу делегацію і в роботі викладалась на всі 110%. Результат ви бачите по підтримці.

Тому вітаю з призначенням представником Президента в Парламенті. Ти дуже заслуговуєш на це!"

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України зняв із посади свого представника у Верховній Раді Федора Веніславського. Тоді нардеп повідомив ЗМІ, що він обговорював питання свого звільнення із президентом України Володимиром Зеленським ще кілька днів тому. Політик зауважив, що зараз він зайнятий суто військовими проєктами й тому йому часто доводиться бувати біля лінії фронту.