Веніславський чесно розповів про причину свого звільнення: які заяви він робив нещодавно

Політик пояснив справжню причину, через яку він залишив свою посаду

Народний депутат України Федір Веніславський прокоментував своє звільнення. Він назвав причиною його уходу з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проектами.

Про це він розповів виданню LIGA.net. За його словами, він обговорював питання свого звільнення із президентом України Володимиром Зеленським ще кілька днів тому.

Політик повідомив, що зараз він зайнятий суто військовими проектами й тому йому часто доводиться бувати біля лінії фронту. Слід додати, що він є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У зв’язку з цим він не завжди виходить виконувати обов’язки повною мірою на своїй посаді.

"Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента", — заявив депутат.

Варто зазначити, що на рахунку Федора Веніславського є низка гучних заяв. Зокрема, раніше він встиг відзначитись такими висловлюваннями:

"Канікул та відпусток у народних депутатів до кінця воєнного стану не буде"

Таку заяву Веніславський зробив 5 грудня під час брифінгу.

"Є норми Конституції, які вимагають закривати та відкривати чергову сесію — у перший вівторок вересня та перший вівторок лютого… А якихось відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної Ради не передбачається до завершення дії… воєнного стану", — сказав він.

"Порядок електронною поштою або рекомендованим листом"

Веніславський сказав, що в Україні готується законопроект, який передбачає вручення військовозобов’язаних повісток електронною поштою або шляхом надсилання рекомендованого листа.

"У законопроекті ми плануємо прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, а й через електронну пошту та рекомендованим листом", — підкреслив нардеп.

"Діяльність та поведінка пані Безуглої неприпустимі"

Політик відреагував на заяву нардепа від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої з критикою у бік головкому Залужного, що той не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти. Він вважає, що такі висловлювання можуть мати погані наслідки.

"Я вважаю, що така діяльність та поведінка пані Безуглої неприпустима і її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці з огляду на таку модель поведінки", — наголосив Веніславський.

"Україна все ще має можливість завершити війну до кінця року"

Таку заяву Веніславський робив у серпні 2022 року.

"Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, якими будуть найближчі тижні, до кінця вересня, як складатимуться події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо. Тому виключатимемо, що до кінця цього року ми можемо завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого, не можу", – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку листопада 2023 року Володимир Зеленський несподівано звільнив голову ССО Віктора Хоренка.