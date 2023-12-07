Вениславский честно рассказал о причине своего увольнения: какие заявления он делал недавно

Политик объяснил настоящую причину, по которой он оставил свою должность

Народный депутат Украины Федор Вениславский прокомментировал свое увольнение. Он назвал причиной его ухода с должности представителя президента в Верховной Раде высокую занятость военными проектами.

Об этом Вениславский рассказал изданию LIGA.net. По его словам, он обсуждал вопрос своего увольнения с президентом Украины Владимиром Зеленским еще несколько дней назад.

Политик сообщил, что сейчас он занят сугубо военными проектами и по этой причине ему часто приходиться бывать у линии фронта. Следует добавить, что он является членом комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. В связи с этим у него не всегда выходит выполнять обязанности в полной мере на своей должности.

"Соответственно, не всегда успеваю выполнять полномочия представителя президента", — заявил депутат.

Стоит отметить, что на счету Федора Вениславского есть ряд громких заявлений. В частности, ранее он успел отметиться такими высказываниями:

"Каникул и отпусков у народных депутатов до конца военного положения не будет"

Такое заявление Вениславский сделал 5 декабря во время брифинга.

"Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию — в первый вторник сентября и первый вторник февраля… А каких-то отпусков, перерывов, каникул в работе Верховной Рады не предусматривается до завершения действия… военного положения", — сказал он.

"Повестки по электронной почте или заказным письмом"

Вениславский сказал, что в Украине готовится законопроект, который предусматривает вручение военнообязанным повесток по электронной почте или путем отправки заказного письма.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом", — подчеркнул нардеп.

"Деятельность и поведение госпожи Безуглой недопустимы"

Политик отреагировал на заявление нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с критикой в сторону главкома Залужного, что тот не предоставил план на следующий год, поэтому военное руководство Украины должно уйти. Он считает, что такие высказывания могут иметь плохие последствия.

"Я считаю, что такая деятельность и поведение госпожи Безуглой недопустима и ее пребывание в комитете может представлять реальную угрозу национальной безопасности, учитывая такую модель поведения", — подчеркнул Вениславский.

"Украина все еще имеет возможность завершить войну до конца года"

Такое заявление Вениславский делал в августе 2022 года.

"Мы все еще имеем возможность завершить войну до зимы. Это зависит от того, какими будут ближайшие недели, до конца сентября, как будут складываться события, как мы получим оружие и как это оружие будем использовать. Поэтому исключать, что до конца этого года мы можем завершить горячую фазу войны на территории, оккупированной с 24 февраля, не могу", – сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале ноября 2023 года Владимир Зеленский неожиданно уволил главу ССО Виктора Хоренко.