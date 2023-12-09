Только при одном условии: министр энергетики рассказал, когда может произойти блэкаут

В Минэнергетики ждали другой ситуации

Энергосистема Украины тяжело справляется с объемами потребления электроэнергии из-за понижения температуры воздуха. Однако масштабное отключение электроснабжения возможно только из-за атак российских окупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, предусмотреть уровень этой угрозы для энергосистемы очень сложно.

"На самом деле, единственная угроза для системной аварии – это атаки россиян. Предугадать уровень атак и когда они будут – это сложно. У меня уже сейчас есть много вопросов, потому что, честно говоря, я ожидал другой ситуации на сегодня", — пояснил он.

В то же время Галущенко подчеркнул, что пока нет предпосылок для блэкаутов. Министр отметил, что возможные блэкауты будут временными.

"Если будет критическое влияние вследствие атак на энергосистему, блэкауты могут быть, но будут носить временный характер", — подытожил министр.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине из-за снижения среднесуточной температуры могут снова ввести графики отключения электричества. Это произойдет, если не удастся компенсировать дефицит энергосистемы.