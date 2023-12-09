Тільки за однієї умови: міністр енергетики розповів, коли може статись блекаут

У Міненергетики очікували іншої ситуації

Енергосистема України важко справляється з обсягами споживання електроенергії через зниження температури повітря. Проте масштабне відключення електропостачання можливе тільки через атаки російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, передбачити рівень цієї загрози для енергосистеми дуже складно.

"Насправді, єдина загроза для системної аварії – це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть – це складно. У мене вже зараз є багато питань, бо, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні", — пояснив він.

Водночас Галущенко підкреслив, що наразі немає передумов для блекаутів. Міністр зазначив, що можливі блекауту будуть тимчасовими.

"Якщо буде критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але матимуть тимчасовий характер", – підсумував міністр.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні через зниження середньодобової температури можуть знову запровадити графіки відключення електрики. Це станеться, якщо не вдасться компенсувати дефіцит енергосистеми.