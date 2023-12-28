Почти как в Малибу: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь

В отдельных регионах новогодняя ночь будет аномально теплой

Третья декада декабря в Украине оказалась достаточно теплой. Под влиянием плюсовых температур снежный покров в большинстве регионов растаял, а солнечных дней стало больше.

Придется ли украинцам встречать Новый год в условиях весенней погоды и следует ожидать снега? Об этом "Телеграф" узнавал у синоптика Укргидрометцентра Дианы Кривобок.

По ее словам, ожидать белоснежной сказки на новогодние праздники жителям подавляющего большинства областей не стоит.

"31 декабря в большинстве регионов Украины ожидается погода без осадков. Только в западных областях, на востоке и северо-востоке страны местами ожидается небольшой дождь. Ночью может быть мокрый снег", — пояснила Кривобок.

Температурная картина также будет далека от настоящих зимних показателей.

"Температура в стране будет преимущественно "плюсовая": 1-6 градусов тепла. А в южной части и в Прикарпатье еще теплее: 7-12 градусов с отметкой "плюс" (почти как в Малибу, штат Калифорния, где на Новый год будет только на 2-3 градуса теплее.— Ред. ), — подчеркнула синоптик.

Что же касается метеоситуации в столице, то 31 декабря в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, но без намеков на осадки как днем, так и ночью. Мороза в новогоднюю ночь киевлянам также не стоит ждать: синоптики прогнозируют от 2 до 6 градусов тепла в течение всех суток.

На следующий день, в понедельник, 1 января, радикальных изменений не ожидается.

"1 января в западных и южных областях прогнозируется небольшой дождь, иногда с мокрым снегом. На остальной территории страны преимущественно без осадков", — пояснила Кривобок.

Температурная картина 1 января будет следующая: "Ночью от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза, а днем 2-8 градусов тепла. Но на юге теплее: до +12 градусов", — говорят в Укргидрометцентре.

В столице в первый день нового года те же 2-6 градусов тепла, однако днем будет небольшой дождь.

Такая же теплая погода будет наблюдаться почти всю следующую неделю.

"Плюсовые показатели температур продержатся до 5 января, а дальше следует ожидать снижения температуры и более интенсивных осадков", — резюмировала Кривобок.

Напомним, что по прогнозу синоптика, кандидат географических наук Игоря Кибальчича, перед Новым годом погода в Украине изменится.