В Киеве перекрыли движение на одной из улиц: в чем причина и где ограничен проезд

Произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм

В Киеве временно перекрыто движение по улице Оболонской. Причиной тому стала авария на водопроводе. Вместе с тем несколько домов остались без водоснабжения.

На месте работают дорожники и специалисты "Киевводоканала". Об этом утром во вторник, 9 января, сообщили на странице Киевской городской государственной администрации в Facebook.

"Движение перекрыто на участке от ул. Волошской до ул. Межигорской. Сейчас рабочие "Киевавтодора" выполняют обработку улицы противогололедными материалами", — говорится в сообщении.

По информации "Киевводоканала", произошло повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм на ул. Оболонская, 31. В результате происшествия без воды остались здания по ул. Оболонский №№ 27, 31, 34, 36.

Напомним, ранее в "Киевводоканале" рассказали "Телеграфу", правда ли, что Борщаговку залило фекалиями. По данным пресс-службы, на этой ситуации сыграли некоторые СМИ и блогеры заявив, что в Святошинском районе произошел прорыв канализации. Тем временем в компании говорят, что утечка из водопровода произошла именно холодной питьевой воды.