Правда ли, что Борщаговку залило фекалиями? Стало известно, когда ликвидируют последствия аварии

В "Киевводоканале" рассказали "Телеграфу" подробности происшествия в Святошинском районе и назвали его причину

В Киеве ремонтные работы и ликвидация аварии на водопроводе, который накануне вечером прорвало в Святошинском районе на бульваре Жюля Верна, сотрудники "Киевводоканала" и коммунальные службы планируют завершить до конца дня. Об этом "Телеграфу" сообщили в пресс-службе компании.

— До 11:00 нам пришлось ждать представителей коммунальных служб ("Киевгаза" и электриков). На месте аварии проходят соответствующие коммуникации, потому такова процедура. По состоянию на 12:00 уже начали рыть землю, чтобы подобраться к поврежденной части участка этой трубы. Работы по ликвидации продолжаются. Будем надеяться при светлом дне их окончить. Два жилых дома остаются без водоснабжения. Но им направили автоцистерны с водой на время, пока будут выполняться эти работы. Движение авто по дороге возобновлено. "Киевавтодор" помог утилизировать остатки воды, возникшие во время утечки. В принципе ситуация стабильная, — уточнили в "Киевводоканале".

В компании также отмечают, что утечка из водопровода произошла именно холодной питьевой водой, "это не фекалии, это были манипуляции со стороны некоторых медиа и блоггеров". Действительно, ночью и утром в соцсетях распространяли информацию, что произошел прорыв именно на канализации, и улицы столицы якобы затопило фекалиями. Впрочем, эта информация не соответствует действительности.

— К сожалению, водопроводные сети в Киеве имеют износ и срок эксплуатации. Такое случается, тем более зимой, когда происходит перепад температуры. Сейчас вы видите, какой на улице мороз. Где-то прорвало трубу, и потому возникла такая ситуация. Вчера в 22:55 к нам поступила заявка, мы выехали и локализовали эту аварию. Но к сожалению вызвал ажиотаж объем вытекающей воды. Однако нам помогли дорожники, чтобы мы продолжили выполнять работы. Они выполняются не на проезжей части и даже не на тротуаре. Поэтому надеемся, что при этих погодных условиях ликвидация аварии завершится сегодня, сообщили в пресс-службе.

Из-за аварии два жилых дома на бул. Жюля Верна остаются без воды

Как сообщалось, в прогонном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" наблюдается аварийная ситуация. Здесь городские власти готовятся провести ремонтные работы.

Также "Телеграф" писал, что из-за другой аварии для возобновления движения на участке между станциями столичного метро "Лыбидская" и "Демеевская", которую закрыли из-за возникновения трещин и подтопления, нужно будет построить новый участок тоннеля. Его длина может составить до 20 метров.