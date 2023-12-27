Ремонт тоннеля метро возле станции "Демеевская": у Кличко озвучили самый плохой сценарий

Ситуация в тоннеле оказалась плачевной

Для возобновления движения на участке между станциями столичного метро "Лыбидская" и "Демеевская", который закрыли из-за возникновения трещин и подтопления, нужно будет построить новый участок тоннеля. Его длина может составлять до 20 метров.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, пишет "Экономическая правда". Он подчеркнул, что точный способ реконструкции участка тоннеля станет известен после исследований специалистов, но "по сути это будет строительство новых шестнадцати или сколько там метров".

Заместитель Виталия Кличко также предположил, что существует маленькая вероятность переноса трассировки метро. По его словам, это будет предусматривать строительство нового участка тоннеля в другом месте.

"Очень хочется, чтобы такого сценария не было. Очень хочется, чтобы специалисты оценили риски и дали варианты решения на том месте, где оно есть. Честно говоря, один процент такой вероятности есть", – заявил Поворозник, отметив, что все работы удастся выполнить за обещанные 6 месяцев или "чуть быстрее".

Напомним, в пролетном тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" наблюдается аварийная ситуация. Здесь городские власти готовятся провести ремонтные работы.