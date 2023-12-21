Угрожает полное разрушение? Диггер назвал настоящую проблему "Лыбедской" и главную причину потопов в метро Киева

Сергей Могилин оценил "Телеграфу", может ли ситуация на синей ветке повториться на других линиях подземки

В Киеве тема вероятной остановки метрополитена из-за угрозы новых подтоплений или ремонтов продолжает беспокоить горожан. На фоне панических настроений в соцсетях и сообщений о "потопах" на разных станциях городские власти традиционно успокаивают общественность, уверяя, что все под контролем.

"Телеграф" спросил у диггера Сергея Могилина, что реально происходит на некоторых проблемных участках городской подземки, какая главная причина опасности и существуют ли риски для пассажиров.

— Насколько ситуация на "Демеевской" критическая, судя по обнародованным фото и видео, а также тем процессам, которые можно видеть в той местности? Можно говорить, что это уже катастрофа или авария, какая там динамика?

— Признаки разрушения свидетельствуют о том, что определенные процессы там происходят в геологии, под землей, которые могут привести либо к полному разрушению, либо к неполному, или же — к затоплению, и тому подобное.

В этой ситуации прогнозировать что-то 100%-но (МАФы там упадут или не упадут; ровно шесть месяцев потратят на ремонт, а не пять или семь), я не знаю, кем нужно быть. Наверное, Виталием Кличко, чтобы делать такие точные прогнозы с анализом.

— Выходит, что прогноз о полугодичном ремонте может скорректироваться? Ремонтные работы могут длиться и дольше — и год, и десять лет?

— Действительно, очень похожая ситуация была в Санкт-Петербурге, и там решили поступить следующим образом: они подтопленный перегонный тоннель полностью застроили и проложили новый.

— Сколько таких критических участков насчитывается в киевской подземке, которые тоже находятся на грани аварии?

Сергей Могилин. Фото — Facebook

— Здесь есть смысл углубиться в геологию. Мы все знаем, что Киев стоит на глубоком тектоническом разломе. Почему так произошло? Потому что город был построен на реке Днепр. А где течет река, там у нее меньшее сопротивление. То есть, если бы в столице не было осадочных пород, мы бы видели каньон глубже, где-то километра три, а почва заполнена осадочными породами. Другими словами, скального грунта здесь вообще нет.

И если посмотреть срез пластов, где проложен метрополитен, – это песок или льос, или привозная почва. Далее под ними идут те же водонасыщенные пески. Это песок, который течет, как вода. Видели, что происходит с замком из песка, если добавить воды? Все расплывается. Поэтому эти водонасыщенные пески очень нестабильны и даже получили специальное название — "плавуны".

Далее следует слой глины, а затем снова песок. Эта глина нестабильна, в ней ничего строить нельзя. Она также выдавливается теми же плавунами. То есть под их давлением тоже разрушается. Далее внизу под этими массами снова идет песок, уже на глубине от нескольких метров до ста.

Почему и станция метро "Арсенальная" так глубока (это самая глубокая станция в мире, она залегает на 105,5 метра. — Авт.). Потому что именно на этой глубине начинается уже более стабильная порода. Кто-то ее называет "киевским мергелем" (мергель — осадочная горная порода, состоящая из глины и известняка. — Авт.). Этот пласт находится примерно на той же высоте, где протекает Днепр. Его плотность не так уж велика: может быть три метра, может быть 10 метров. И вот весь киевский метрополитен, кроме наземных участков, проложен в этом слое киевского мергеля.

— Выходит, что возможны и другие разрушения шахт метрополитена?

— Все может со временем разрушиться или что-нибудь еще произойти. Здесь дело в том, что этого киевского мергеля, во-первых, не так уж много. Во-вторых, он гигроскопичен, то есть не гидроопорен, как в Санкт-Петербурге.

В Петербурге сплошной слой глины, практически сухой. А киевский мергель содержит около 30% воды. И из-за этих 30% воды, конечно, все туннели у нас текут. Они и должны течь по причине естественных процессов. Конечно, там есть гидроизоляция, но она не обеспечивает 100-процентную защиту. А для откачки воды есть специальное устройство, насосы и т.п. Когда некоторые люди видят ручеек на полу тоннеля, это сразу вызывает у них истерию. Но по факту это совсем обычная ситуация.

Конечно, эта вода понемногу разрушает туннельные сооружения, потому что есть коррозия и металла, и бетона. Но нельзя сказать, что такие случаи можно сравнить с ситуацией между "Демеевской" и "Лыбедской". Там просто нет слоя киевского мергеля. Вот вообще нет.

— Почему его нет?

— Потому что там протекает река Лыбидь. И она текла в этой локации миллионы лет назад. Конечно, река и образовала там слой совсем других пород.

— То есть с самого начала не нужно было продолжать эту ветку? Ведь еще в советское время там остановили строительство, сделав "Лыбедскую" конечной станцией. Именно из-за этих проблем с плавунами.

— Сложно сказать, нужно было или нет. Это первоначально была очень тяжелая инженерная задача. И там же авария произошла. Когда в тоннель заходил плавун, во время строительства погибли двое метростроевцев. А также строители чуть не потеряли туннелепроходческий комплекс.

Так что там с самого начала все было сложно. А сейчас произошло то, что в принципе было ожидаемо.

— Какая ситуация с метро "Харьковская", учитывая информацию, что станцию более десяти лет подтапливало от озера Вырлица?

— Я вам больше скажу, что в озеро Вырлица выходит недостроенный туннель, там ведь планировали строить депо. То есть этот тоннель прямо в озеро врезается. Он, конечно, забетонирован. Но в целом сейчас там ситуация более или менее стабильная. Там таких процессов (масштабных потопов. — Авт.) просто не может быть, потому что там стабильная почва, и на данный момент все нормально. А вода, так она есть везде. И это абсолютно нормальное явление, учитывая геологию Киева.

— Со временем киевлянам нужно быть готовыми, что периодически будут где-нибудь туннели метро ремонтировать, перекрывать или даже закрывать станции для пассажирских перевозок? Это уже необратимый процесс?

— Повторю еще раз: условия, которые существуют именно на участке в районе "Лыбедской", абсолютно уникальны. Других таких участков, перегонных тоннелей, построенных в плавунах, у нас нет. Конечно, все когда-нибудь со временем разрушается. Но на других участках процессы совсем другие.