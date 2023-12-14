Повторятся ли аварии в метро Киева: известный диггер рассказал, что на самом деле происходит в подземке

Кирилл Степанец оценил "Телеграфу", что могло стать причиной ЧП на "Лыбедской" и какую станцию 15 лет постоянно подтапливало, но об этом умалчивали

В Киеве ситуация вокруг резонансного подтопления перегона между станциями "Лыбедская" и "Демиевская" продолжает развиваться в динамике. Накануне метрополитен запустил челночное движение поездов в направлении "Теремков" и обратно, а полиция уже пришла в КП "Киевский метрополитен" и КГГА в рамках расследования обстоятельств аварии в шахте метро.

Впрочем, остается открытым вопрос, что именно стало причиной чрезвычайного происшествия на синей ветке, кто виноват и в каком вообще состоянии находится столичная подземка как ключевая транспортная артерия многомиллионного города.

Об этом "Телеграф" спросил у известного киевоведа, диггера и блогера Кирилла Степанца.

Воду можно найти в каждом тоннеле метро

— Сколько вообще может продолжаться ремонт тоннеля на "Лыбедской"? Городские власти заявляют про полгода, а некоторые представители экспертной среды дают пессимистические оценки относительно возможного долгосрочного ремонта, даже в течение 10 лет?

— Можно просто отталкиваться от опыта подобных инцидентов в других постсоветских метрополитенах. К примеру, случалось, что фактически разрезали пополам центральную ветвь метрополитена в середине 1990-х. Это как сейчас у нас с Теремками, часть метрополитена оказалась на 10 лет отрезанной от другой.

— Это в Санкт-Петербурге, насколько я понимаю?

— Да. Если брать нашу ситуацию, то болотистая местность на самом деле еще половина беды. Проблема даже не в болотах, а в рельефе. То есть в некоторых местах грунтовые воды находятся на одной высоте, в других местах – на другой. И возникает вопрос, как между этими перепадами возвести тоннели. Делать плюс-минус нормальный уклон между станциями на разных горизонтах – это серьезная проблема.

Поэтому, например, если сравнить станции метро "Берестейская" и "Шулявская", то на "Шулявской" глубина составляет 90 с чем метров, а на "Берестейской" — 20 метров. Поэтому в свое время пришлось делать тоннель протяженностью три с лишним километра фактически для того, чтобы уравновесить между ними глубину.

В случае с рекой Лыбедь получилось так, что метростроевцы глубоко не погрузились и не учли все плывуны. Но их и невозможно учесть все, так как природа этой штуки непредсказуема.

— Какие еще наиболее проблемные точки есть в киевской подземке с точки зрения вероятности повторения подобных подтоплений? Некоторые эксперты говорили даже о 15 станциях, оказавшихся в зоне риска.

— Сейчас распускают много разных панических слухов. Людям, наверное, не хватает войны, поэтому они хотят совсем завести других в депрессию. В действительности не все так плохо. Конечно, что не стоит просто сидеть и не принимать каких-либо превентивных мер. Было бы хорошо, если бы действительно была сделана какая-то глобальная инспекция квалифицированными специалистами с соответствующим оборудованием, чтобы они могли просканировать, прозондировать и так далее. Но, насколько я знаю, каких-то суперкритических мест пока нет.

Например, наверняка в течение 15 лет станция метро "Харьковская" находилась под затоплением, но просто никто из горожан об этом не знал, никто нигде не писал и не говорил. Потом потихоньку все закрыли, и впоследствии все уже было нормально. Но исходя из того, что я видел своими глазами, там была очень стрёмная ситуация. В той местности хотели построить (и строили одно время) новое депо для зеленой ветки метрополитена. Планировали его построить не там, где оно сейчас, на Красном хуторе, а на месте озера Вырлица. Для этих нужд нужно было его немного осушить. Но Вырлица очень глубокая, потому что она является карьерным озером. Поэтому от идеи отказались, хотя тоннель уже построили.

И вот этот тоннель выходил прямо в озеро. Мы когда-то, скажем, ради эксперимента на свой страхи риск заплыли в этот тоннель со стороны озера Вырлица на надувном матрасе. И я, честно говоря, думал, что мы сейчас упремся в какую-нибудь бетонную стенку или герметичную дверь. Однако мы выплыли к металлической запруде, подпертой с другой стороны дровеняками.

То есть от затопления метро "Харьковской" и тоннелей вокруг нее от озера Вырлица, в котором, я не знаю сколько миллионов тонн воды, просто удерживала такая небольшая металлическая заслонка. Это был где-то 2008 год, и тогда не было ни фотоаппарата с собой, ни чего-либо другого, чтобы это зафиксировать. Думаю, тогда, даже если бы я что-то написал об этом, никакой огласки оно не имело бы.

Потом, как я знаю, эту конструкцию все-таки заложили бетонными плитами и сделали там все герметично. Хотя, насколько герметично, я тоже точно не знаю. То есть из того, что я видел своими глазами, в районе метро "Харьковская" и озера Вырлица, могу сказать: если там все не сделали полностью, то вполне возможно будет подтопление.

— А как насчет участка от "Почайны" до "Контрактовой площади", где, по словам отдельных экспертов и инженеров, ситуация якобы на грани аварийной (если не катастрофической)?

— Честно говоря, такой информацией не владею. Скажем так, а какие для этого должны быть предпосылки, чтобы там что-нибудь изменилось в худшую сторону? Там нет никаких особо мощных водных объектов. Нет на этом участке никаких строек от "Контрактовой" до "Почайны". Тоннель везде проложен открытым способом, и его весь можно проследить на поверхности, в каком он находится состоянии. Там видно, как он разрезает северную часть Подола. На самом деле, даже во дворах можно увидеть, как он проходит.

Сейчас, опять-таки, некоторым людям очень нравится разносить всевозможную "зраду". У кого-то здесь есть политические амбиции, потому что идет постоянная подковерная борьба за кресло мэра. Поэтому, конечно, сейчас можно, пользуясь случаем, рассказывать многое.

Все-таки хотелось бы, чтобы свое слово сказали действительно специалисты, а не так, как у нас, знаете, любят распространять фейки. Например, год или два назад брали интервью у какого-нибудь дядьки о Киевской ГЭС. Причем этот человек был с научной степенью, руководитель некоего института. Он говорил, что Киевская ГЭС держится до сих пор на "большой хлебной галушке" (смеется).

Потому так же сейчас и о метро. Вылезли все кому не лень, где-то сфотографировали какое-то пятно с водой и говорят: "Вот, все, мы все умрем". Но ведь вода и метро с тоннелями – это вообще неразрывная вещь. Вода должна попадать в тоннели, поэтому работает дренаж.

Так или иначе подземные воды попадают в тоннели, и они в дальнейшем через специальные лотки между рельсами стекают в дренажные перекачивающие станции, а затем попадают в систему городской канализации.

Поэтому, в принципе, если захотеть, можно найти воду в каждом тоннеле метро. Другое дело, что в некоторых местах ее немного больше. Из того, что я видел, то в районе тоннелей между станцией "Кловская" и "Печерская" есть перегонная шахта. Сейчас она используется как вентиляционная, но (учитывая, что рядом находятся грунтовые воды подземной реки Клов и т. д.), в этой шахте идет дождь прямо среди бела дня. Там в очень плохом состоянии все металлоконструкции. Не знаю, какая ситуация в этой зоне сейчас, однако раньше это выглядело довольно аварийно.

Строительство метро на Виноградарь уже не ведется

— Возвращаясь к "Лыбедской", оцените, насколько фактор строительства ТРЦ Ocean Mall мог бы спровоцировать аварийную ситуацию в пролетном тоннеле? Ведь если смотреть схему линии метро, то как раз шахты метрополитена проходят под этим недостроенным еще ТРЦ.

— Опять же это должны проверить специалисты. В то же время при анализе мы можем отталкиваться от предыдущий опыт и причины, почему в 1980-х приостановили строительство тоннелей в том направлении (массива Теремки).

Потому что как раз на месте этого Ocean Mall раньше был "Хладокомбинат № 2", который, кстати, одно время производил очень известное мороженое "Крещатик". Так вот, на этом хладокомбинате при прокладке тоннелей начались существенные проседания одного из цехов.

В результате тогда было принято решение отказаться от строительства. Но в дальнейшем тоннели построили, хладокомбинат снесли, и мы знаем, что произошло потом. То есть, в принципе, эту версию отвергать нельзя. Надо проверять, насколько глубоко строители забивали сваи.

Подобная история была, кажется, в 2006 году на зеленой ветке в направлении "Бориспольской", где тоже строители сваями пробили тоннель метрополитена. Следовательно, вполне возможно, что-то подобное произошло и на "Лыбидской", однако это нужно проверять. Опять же отмечу, что не владею всей информацией.

— А в каком состоянии находятся тоннели на метро "Сырец" и участки в направлении проектируемой станции "Мостицкая", учитывая специфическую местность, подземные воды и открытую шахту, в которую круглый год попадают дожди и снег?

— Недавно был в районе строительства участка к "Мостицкой" и могу с уверенностью сказать, что строительство метро на Виноградарь уже не ведется. Строительные работы там точно приостановлены с соответствующими последствиями.