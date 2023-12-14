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Чи повторяться аварії в метро Києва: відомий дигер розповів, що насправді відбувається у підземці

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Чи повторяться аварії в метро Києва: відомий дигер розповів, що насправді відбувається у підземці Новина оновлена 14 грудня 2023, 12:23

Кирило Степанець оцінив "Телеграфу", що саме могло спричинити НП на "Либідській" і яку станцію 15 років постійно підтоплювало, але це замовчували

У Києві ситуація довкола резонансного підтоплення перегону між станціями "Либідська" і "Деміївська" продовжує розвиватися в динаміці. Напередодні метрополітен запустив човниковий рух потягів в напрямку "Теремків" і назад, а поліція вже завітала до КП "Київський метрополітен" і КМДА в рамках розслідування обставин аварії в шахті метро.

Втім залишається відкритим питання, що ж саме спричинило надзвичайну подію на синій гілці, хто винен і у якому взагалі стані перебуває столична підземка як ключова транспортна артерія багатомільйонного міста.

Про це "Телеграф" запитав у відомого києвознавця, дигера і блогера Кирила Степанця.

Воду можна знайти в кожному тунелі метро

Скільки взагалі може тривати ремонт тунелю на "Либідській"? Міська влада заявляє про пів року, а деякі представники експертного середовища дають песимістичні оцінки щодо можливого довготривалого ремонту, навіть протягом 10 років?

Можна просто відштовхуватись від досвіду з подібними інцидентами в інших пострадянських метрополітенах. Наприклад, траплялося, що фактично розрізали навпіл центральну гілку метрополітену в середині 1990-х. Це як зараз у нас з "Теремками", частина метрополітену опинилася на 10 років відрізаною від іншої.

Це в Санкт-Петербурзі, наскільки я розумію?

Так. Якщо брати нашу ситуацію, то болотиста місцевість насправді — ще половина біди. Проблема навіть не в самих болотах, а в рельєфі. Тобто в деяких місцях ґрунтові води знаходяться на одній висоті, в інших місцях – на іншій. І виникає питання, як між цими перепадами звести тунелі. Робити плюс-мінус нормальний ухил між станціями на різних горизонтах, – це серйозна проблема.

Тому, наприклад, якщо порівняти станції метро "Берестейська" і "Шулявська", то на "Шулявскій" глибина становить 90 з чимось метрів, а на "Берестейській" — 20 метрів. Тому свого часу довелося робити тунель протяжністю три з чимось кілометри фактично для того, щоб урівноважити між ними глибину.

У випадку з річкою Либідь вийшло так, що метробудівці глибоко не занурилися і не врахували всі пливуни. Але їх і нереально врахувати всі, тому що природа цієї штуки є непередбачуваною.

Які ще є найбільш проблемні точки в київській підземці з точки зору ймовірності повторення подібних підтоплень? Деякі експерти говорили навіть про 15 станцій, які опинилися у зоні ризику.

Зараз розпускають багато різних панічних думок. Людям, напевно, не вистачає війни, тому вони хочуть зовсім завести інших в депресію. Насправді не все так погано. Звичайно, що разом з тим не варто просто сидіти і не вживати якихось превентивних заходів. Було б добре, якби дійсно була зроблена якась глобальна інспекція кваліфікованими фахівцями з відповідним обладнанням, щоб вони могли просканувати, прозондувати тощо. Але, наскільки я знаю, якихось суперкритичних місць наразі немає.

Наприклад, напевно, протягом 15 років станція метро "Харківська" знаходилась під затопленням, але просто ніхто з містян про це не знав, ніхто ніде не писав і не казав. Потім тишком-нишком все закрили, і згодом все вже було нормально. Але з того, що я бачив на власні очі, то там була дуже стрьомна ситуація. В тій місцевості хотіли збудувати (і будували у свій час) нове депо для зеленої гілки метрополітену. Планували його звести не там, де воно зараз, на Червоному хуторі, а на місці озера Вирлиця. Для цих потреб треба було його трішки осушити. Але Вирлиця дуже глибока, бо вона є кар'єрним озером. Тому фактично від тієї ідеї відмовились, хоча тунель вже побудували.

І ось цей тунель виходив прямо в озеро. Ми колись, скажімо, заради експерименту на свій власний ризик запливли у цей тунель з боку озера Вирлиця на надувному матраці. І я, чесно кажучи, думав, що ми зараз упремося в якусь бетонну стінку або герметичні двері. Проте ми випливли до металевої загати, підпертої з іншої сторони дровеняками.

Тобто від затоплення метро "Харківської" і тунелів навколо неї від озера Вирлиця, в якому, я не знаю скільки мільйонів тонн води, просто тримала така невелика металева перетинка. Це був десь 2008 рік, і тоді не було ні фотоапарату з собою, ані чогось іншого, щоб це зафіксувати. Думаю, тоді навіть, якби я щось написав про це, ніякого розголосу воно не мало б.

Потім, наскільки я знаю, цю конструкцію все-таки заклали бетонними плитами і зробили там все герметично. Хоча, наскільки герметично, я теж достеменно не знаю. Тобто, з того, що я бачив на власні очі, в районі метро "Харківська" і озера Вирлиця, можу сказати: якщо там все не зробили повністю, то цілком можливо буде підтоплення.

А як щодо ділянки від "Почайни" до "Контрактової площі", де за словами окремих експертів та інженерів, ситуація нібито на межі аварійної (якщо не катастрофічної)?

Чесно кажучи, такою інформацією не володію. Скажімо так, а які для цього мають бути передумови, щоб там щось змінилося в гіршу сторону? На цій ділянці немає ніяких особливо потужних водних об'єктів. Немає там і ніяких будівництв від "Контрактової" до "Почайни". Тунель скрізь прокладений відкритим способом, і можна простежити на поверхні, у якому він стані. Там просто видно, як він розрізає північну частину Подолу. Насправді навіть у дворах можна побачити, як він проходить.

Зараз, знов-таки, деяким особам дуже подобається розносити всіляку зраду. В когось тут є політичні амбіції, тому що йде постійна підкилимна боротьба за крісло мера. Тому, звичайно, зараз можна, користуючись нагодою, багато чого розповідати.

Все-таки хотілося б, щоб своє слово казали дійсно фахівці, а не так, як у нас, знаєте, люблять поширювати фейки. Наприклад, рік чи два тому брали інтерв'ю у якогось дядька про Київську ГЕС. Причому ця людина була з науковим ступенем, очільник якогось інституту. То він говорив, що Київська ГЕС тримається досі на великій хлібній галушці (сміється).

Тому так само зараз і про метро. Повилазили всі кому не лінь, десь сфотографували якусь пляму з водою і кажуть: "Ось, все, ми усі помремо". Але ж вода і метро з тунелями — це взагалі нерозривна річ. Вода має потрапляти в тунелі, тому функціонує дренаж.

Так чи інакше підземні води потрапляють в тунелі, і вони надалі через спеціальні лотки між рейками стікають до дренажних перекачувальних станцій, а потім потрапляють до системи міської каналізації.

Тому, в принципі, якщо захотіти, то можна знайти воду в кожному тунелі метро. Інша справа, що в деяких місцях її трошки більше. З того, що я бачив, то в районі тунелів між станцією "Кловська" і "Печерська", є перегінна шахта. Зараз вона використовується як вентиляційна, але (враховуючи, що поряд знаходяться ґрунтові води підземної річки Клов і так далі) в цій шахті йде дощ просто серед білого дня. Там в дуже поганому стані всі металоконструкції. Не знаю, яка ситуація у тій зоні зараз, однак раніше це виглядало досить аварійно.

Будівництво метро на Виноградар вже не ведеться

Повертаючись до "Либідської", оцініть, наскільки фактор будівництва ТРЦ Ocean Mall міг би спровокувати аварійну ситуацію в прогонному тунелі? Адже якщо дивитися схему лінії метро, то якраз шахти метрополітену проходять під цим незбудованим ще ТРЦ.

Знову ж таки, це мають перевірити фахівці. Водночас при аналізі ми можемо відштовхуватись, враховуючи попередній досвід і причин, чому в 1980-х призупинили будівництво тунелів в тому напрямку (масиву Теремки).

Тому що якраз на місці цього Ocean Mall раніше був "Холодокомбінат № 2", який, до речі, у свій час виробляв дуже відоме морозиво "Хрещатик". Так ось, на цьому холодокомбінаті під час прокладання тунелів почалися істотне просідання одного з цехів.

Тоді вирішили відмовитися від будівництва. Але у подальшому тунелі збудували, холодокомбінат знесли, і ми знаємо, що сталося потім. Тобто, в принципі, цю версію відкидати не можна. Треба перевіряти, наскільки глибоко будівельники забивали палі.

Подібна історія була, здається, у 2006 році на зеленій гілці в напрямку "Бориспільської", де теж будівельники сваями пробили тунель метрополітену. Отже, цілком можливо, щось подібне сталося і на "Либідській", однак це треба перевіряти. Знову ж таки, зазначу, що я не володію всією інформацією.

А у якому стані тунелі на метро "Сирець" та ділянки в напрямку проєктної станції "Мостицька" з огляду на специфічну місцевість, підземні води та відкриту шахту, у яку цілий рік потрапляють дощі та сніг тощо?

Нещодавно був у районі будівництва ділянки до "Мостицької" і можу з впевненістю сказати, що будівництво метро на Виноградар вже не ведеться. Будівельні роботи там точно призупинені з відповідними наслідками.

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#Київ #Метро #Либідська #Виноградар #Метро Либідська #Метро на Виноградар