На черзі після Теремків-Деміївської. Де в метро Києва можуть бути проблеми наступного разу

У небезпеці Контрактова, а Оболонь може постраждати як від просадки тунелів, так і проблем на станціях перед нею.

У Києві вже кілька днів підряд мешканці Теремків стоять у годинних заторах через закриття 6 станцій метро "синьої гілки", спричинене розгерметизацією тунелю в районі с "Деміївської", внаслідок чого вода почала підтоплювати рейки. Насправді в метро Києва є ще інші проблемні місця на п'ятнадцяти станціях. "Телеграф" розповідає детальніше, що відомо про ці слабкі місця київської підземки:

Під загрозою аж 15 станцій

На днях "Пасажири Києва" насторожили мешканців столиці новиною, що насправді в метро Києва є ще інші проблемні місця та обмеження. У перспективі це загрожує закриття руху і там теж для проведення ремонту. Зокрема, мова йде про такі станції:

Героїв Дніпра — Мінська — просідання тунелів;

Почайна — Контрактова площа — просідання тунелів, порушення габариту, через неякісну конструкцію тунелів;

Васильківська — Виставковий Центр — просідання тунелів;

Львівська Брама — Золоті Ворота — збільшення притоку ґрунтових вод (через будівництво поруч);

Осокорки — Харківська — низька якість тунелів під час будівництва;

Бориспільська — Червоний Хутір — просідання тунелів;

Дніпро – Гідропарк — аварійний стан мосту Метро.

Київський активіст та ветеран війни Олег Симороз попередив, що загальна кількість станцій під загрозою закриття становить 15. На "червоній гілці" — це станції поза мостом метро, на "синій гілці" під загрозою Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Почайна, Контрактова площа, Поштова площа, Васильківська, Виставковий Центр, на "зеленій гілці" — Золоті Ворота, Осокорки, Харківська, Бориспільська, Червоний Хутір.

"Синя гілка"

Схема київського метро

Як пояснив Симороз, на станціях Героїв Дніпра — Мінська — Оболонь можливе просідання тунелів внаслідок будівництва ТРЦ "Дрім Таун". До речі, на Героїв Дніпра починаючи з 2016 року почали помічати тріщини в 10 метрів — пошкодження стелі з'явилися через скандальні будівельні роботи над станцією, там споруджували ТРЦ Оазис. Над Мінською було будівництво ЖК прям впритул до станції метро з порушенням ДБН, а над Оболонню — також ЖК, як наслідок критичний вплив на вестибюлі та станцію з низькою закладкою.

Тріщини на платформі Героїв Дніпра

На відтинку між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" можуть також почати ремонт перегону. Спочатку новина про це з'явилася у телеграм-каналі "Дзеркало транспорту", а згодом її підтвердили у метрополітені, передає "Хмарочос". Проте ремонт планується не найближчим часом, бо для початку потрібно розробити проєкту документацію. На проєктування треба близько пʼяти місяців, там визначено спосіб виконання робіт, строки та умови. Якщо це станеться, то до Оболоні з центру буде важко добратися підземкою.

Під загрозою опинилася навіть Поштова площа, пише Симороз, нібито, через будівництво скляного мосту ґрунтові води змінили рух та пішли в тунель з порушенням ізоляції. А Контрактова площа має просідання тунелів та порушення габариту. Про Контрактову також розповідав архітектор Анатолій Фролов в ефірі "КИЇВ24":

"Контрактова площа – наступна. Та техногенна катастрофа, яку архітектори, вчені вже передбачали. Ми про це казали Кличку і Кличко нам сказав, що дасть можливість стати модераторами та закінчити цю станцію. Це наступна аварія, яка буде в Києві", — розповів Фролов.

"Червона гілка" на лівому березі

Міст Метро знаходиться в аварійному стані і може "втомитися" — у такому разі лівий берег добиратиметься на роботу вплав чи на каяках. По той бік мосту наземні станції (вони й без цього страждають від закриття під час повітряних тривог): Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова.

Так, співпроєктувальник мосту Метро Георгій Росновський ще 5 років тому попереджав, що міст може обвалитися будь-якої миті, "абсолютно несподівано". Почне обвалюватися в одному місці, і, як доміно, піде по всіх прольотах. Мовляв, споруду збудували ще у 1965 році, термін експлуатації мав становити сто років, але вже за 30 років конструкція стала викликати побоювання: з'явилося багато тріщин, арматура у поганому стані. Причиною є помилки під час будівництва — арматуру, що утримує конструкцію арки, недостатньо ізолювали, і вона заіржавіла.

Міст Метро в аварійному стані

Цю тему підняли вдруге влітку 2023 року. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов зробив невтішний прогноз, мовляв, через аварійний стан рано чи пізно сполучення метрополітену доведеться перекрити на кілька років. Офіційно визнано, що він знаходиться в пʼятій категорії працездатності — тобто непрацездатний.

"Зелена гілка"

За словами Симороза, 2012 року пожежа на ст. м. "Осокорки" розкрила проблему просідання землі під станцією. На цій гілці просідання тунелів фіксується також на перегонах між ст.м. "Бориспільська" та "Червоний Хутір".

Між "Осокорками" та "Харківською", на ділянці, яка також включає "Позняки", проблемні тунелі через низьку якість будівництва. Тунелі потребують ремонту. У центрі, на ділянці "Львівська Брама" — "Золоті Ворота" є збільшення притоку ґрунтових вод через будівництво поруч. Остання працює як станція-трансфер на "червону гілку" і її закриття викличе маленький київський колапс.

Раніше "Телеграф" писав, що на закритих станціях метро у Києві запущено "човниковий" рух. Воно працює між станціями "Теремки"-"Деміївська".