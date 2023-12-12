Станція метро "Либідська" трохи видихнула? Фоторепортаж "Телеграфа" зі столичної підземки

Люди жваво поспішають

У вівторок, 12 грудня, завантаженість київської станції метро "Либідська" зменшилась порівняно з попередніми днями. Натовпи на входах вже не такі великі, та й люди більш спокійні.

Кияни, ймовірно, вже потроху адаптуються до нових умов. Столичну підземку, шість станцій якої закрили на пів року, відвідав кореспондент "Телеграфа".

Якщо у понеділок, 11 грудня, на вході до метро вишикувались величезні черги, то сьогодні з цим вже трохи легше. Хоча, беручи до уваги той факт, що станція "Либідська" — наступна після шести закритих, ситуація ще може змінюватись і досить динамічно.

Вхід до станції люди проскакують швидко, але в середині підземки їх чекають все ті ж черги та натовпи біля вагонів. Про це інформують місцеві телеграм-канали.

"Повідомляють, що народу просто тьма, черга в метро величезна. Ще й не всі входи відкриті", — йдеться у повідомленні.

Нелегко дається пересування метрополітеном батькам з дітьми та літнім людям, адже потік киян невпинно поспішає. Варто бути пильними.

Нагадаємо, що, за попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців та будуть проводитись на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження та виконати відповідні відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що з середи, 13 грудня 2023 року, у столиці планують протестувати човниковий рух метро на ділянці Либідська-Деміївська. Тобто потяг рухатиметься по тому самому маршруту з оборотом. Від звичайного руху відрізняється тим, що немає розвороту на кінцевих станціях.