Теремки застигли у пробках: житловий масив паралізовано через закриття метро (відео)

Людям годинами доводиться діставатися пункту призначення

У понеділок, 11 грудня, на дорогах житлового масиву Теремки, що в Голосіївському районі Києва, спостерігаються величезні пробки. Автомобілі буквально "завмерли", а рух практично повністю паралізований.

У цьому немає нічого дивного, адже після закриття на ремонт шести станцій метрополітену у столиці розпочався справжній транспортний колапс. Про це повідомляють кияни у соцмережах.

Так, з самого ранку на території Теремків спостерігаються величезні пробки. Автовласникам та пасажирам доводиться витрачати величезну кількість часу на дорогу, тому що тягучка спостерігається на всіх ключових дорогах житлового масиву.

У зв’язку із закриттям частини синьої гілки метро жителі одного з найгустонаселеніших районів столиці — Голосіївського — зіткнулися з багатьма труднощами під час поїздок.

Люди, які мешкають на правому березі Києва, буквально виявилися "відрізаними від світу", а додаткові маршрути, які організувала міська влада, не справляються з величезним пасажиропотоком.

Дістатись Теремків практично нереально

Нагадаємо, що міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху в частині синьої гілки метро.

Шість станцій метро у Києві закрили на півроку

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

Після цього стало відомо, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у київському метро натовпи: на "Либідській" утворилися величезні черги (фото). У зв’язку із закриттям частини синьої гілки метро жителі одного з найгустонаселеніших районів столиці — Голосіївського — зіткнуться з багатьма труднощами під час поїздок. Люди, які мешкають на правому березі Києва, буквально виявилися "відрізаними від світу".