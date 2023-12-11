Теремки застыли в пробках: жилой массив парализован из-за закрытия метро (видео)

Людям часами приходится добираться до пункта назначения

В понедельник, 11 декабря, на дорогах жилого массива Теремки, что в Голосеевском районе Киева, наблюдаются огромные пробки. Автомобили буквально "замерли", а движение практически полностью парализовано.

В этом нет ничего удивительного, ведь после закрытия на ремонт шести станций метрополитена, в столице начался настоящий транспортный коллапс. Об этом сообщают киевляне в соцсетях.

Так, с самлгл утра на территории Теремков наблюдаются огромные пробки. Автовладельцам и пассажирам приходится тратить огромное количество времени на дорогу, так как тянучка наблюдается на всех ключевых дорогах жилого массива.

В связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнулись со множеством трудностей во время поездок.

Люди, которые проживают на правом берегу Киева, буквально оказались "отрезанными от мира", а дополнительные маршруты, которые организовали городские власти, не справляются с огромным пассажиропотоком.

Добраться до Теремков практически нереально

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветки метро.

Шесть станций метро в Киеве закрыли на полгода

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро толпы: на "Лыбедской" образовались огромные очереди (фото). В связи с закрытием части синей ветки метро жители одного из самых густонаселенных районов столицы — Голосеевского — столкнутся со множеством трудностей во время поездок. Люди, которые проживают на правом берегу Киева, буквально оказались "отрезанными от мира".