В Киеве из-за закрытия метро ограничат движение авто и установят новые знаки: важная информация

Важная информация для автовладельцев и пассажиров

В Киеве кардинально изменится организация дорожного движения на Лыбедской площади, что в Голосеевском районе столицы. Это связано с ремонтом тоннеля станций метро на участке "Демеевская" — "Теремки", который был закрыт из-за разгерметизации и подтопления.

Данную информацию следует принять к сведению как автовладельцам, так и пассажирам. Об этом сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий в своем Telegram-канале.

Так, движение по разворотным кольцам на площади Лыбедской будет разрешено только общественному транспорту, который осуществляет перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

Площадь Лыбедская в Киеве

Все остальные транспортные средства должны будут двигаться по альтернативному временному маршруту, который будет организован следующим образом: улица Большая Васильковская — улица Ковпака — улица Антоновича.

В дальнейшем здесь будут установлены новые дорожные знаки, которые будут разрешать движение по разворотным кольцам только для общественного транспорта.

Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут дежурить дополнительные экипажи патрульной полиции.

Схема движения по площади Лыбедской

Напомним, что городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбидской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения в части синей ветви метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать рельсы. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

После этого стало известно о том, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию. Специалист заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро, однако на это никак не отреагировал.