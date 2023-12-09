В киевском метро может произойти еще одна катастрофа: архитектор назвал станцию

Еще одна станция киевского метрополитена находится под угрозой

Следующая техногенная катастрофа в Киеве может произойти на станции метро "Контрактовая площадь". Здесь возможно возникновение чрезвычайной ситуации в туннеле, как ранее произошло на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", где произошла разгерметизация.

Об этом заявил архитектор Анатолий Фролов в интервью журналистам телеканала "Киев 24". Специалист подчеркнул, что в столице в скором времени может произойти еще одна катастрофа.

Архитектор заявил, что мэр Киева Виталий Кличко был предупрежден о возможном возникновении чрезвычайной ситуации в столичном метро. Он, в свою очередь, пообещал специалистам, что они станут своеобразными "модераторами".

"Контрактовая площадь — это место, где произойдет следующая катастрофа в Киеве", — отметил архитектор Анатолий Фролов.

Станция метро "Контрактовая площадь" под угрозой

Напомним, что днем 8 декабря власти столицы объявили о том, что движение поездов между станциями Лыбедская и Димеевская прекращается. В сети появилось видео с подтопленными рельсами, по которым ходят поезда метро.

По предварительной информации, подтопление произошло из-за разгерметизации тоннеля и трещин в стенах. Движение метро на этом участке должно было прекратиться с 9 декабря, но из-за экстренной ситуации пришлось закрыть станции на ремонт преждевременно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам добраться домой из-за закрытия шести станций метро. Жители спального района на правом берегу столицы оказались "отрезанными от мира".