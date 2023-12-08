Подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность

Столичная власть уже нашла "крайних"

Подольская окружная прокуратура начала расследование из-за подтопления Киевского метрополитена. Сотрудников метрополитена и не только подозревают в халатном исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Правоохранители намерены разобраться в том, что стало причиной подтопления на Оболонско-Теремковской линии метро.

Так, прокуратура открыла дело по ч. 2, ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к сегодняшнему подтоплению станций метро Димеевская, Васильковская и Лыбедская.

Также правоохранители намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между этими станциями в пойме реки Лыбидь.

Советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец вспомнил, что именно эти станции метро 10 лет назад открывал сбежавший президент Виктор Янукович и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он заявил, что в то время было все равно на качество, главное нужно было показывать быстрый результат – срочно открывать станции метро. Скорее всего, гидроизоляцию тогда так никто и не сделал.

"Жажда быстрого результата, скорее всего, сказалась на проектировании и строительных работах, что не могло не отразиться на состоянии конструкций. На бумаге, вероятно, все было ок, но мы же понимаем, что главное было отчитаться. Насколько там учудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции будем знать только по результатам экспертизы. Сейчас из-за пиара Януковича с Азировым будут страдать киевляне и городской бюджет. Но починим. Будет работать", — написал Дмитрий Белоцерковец.

Напомним, что днем 8 декабря власти столицы объявили о том, что движение поездов между станциями Лыбедская и Димеевская прекращается. В сети появилось видео с подтопленными рельсами, по которым ходят поезда метро. По предварительной информации, подтопление произошло из-за разгерметизации тоннеля и трещин в стенах. Движение метро на этом участке должно было прекратиться с 9 декабря, но из-за экстренной ситуации пришлось закрыть станции на ремонт сегодня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как киевлянам добраться домой из-за закрытия шести станций метро. Жители спального района на правом берегу столицы оказались "отрезанными от мира".