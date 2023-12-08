Підтоплення метро у Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість

Столична влада вже знайшла "крайніх"

Подільська окружна прокуратура розпочала розслідування через підтоплення Київського метрополітену. Співробітників метрополітену і не лише підозрюють у недбалому виконанні службових обов’язків.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури. Правоохоронці мають намір розібратися в тому, що спричинило підтоплення на Оболонсько-Теремківській лінії метро.

Так, прокуратура відкрила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до сьогоднішнього підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Також правоохоронці мають намір дати правову оцінку діям посадових осіб КП "Київський метрополітен" та підрядних організацій, які будували перегінні тунелі між цими станціями у заплаві річки Либідь.

Радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець згадав, що саме ці станції метро 10 років тому відкривав президент Віктор Янукович і колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров. Він заявив, що на той час було все одно на якість, головне треба було показувати швидкий результат – терміново відкривати станції метро. Найімовірніше, гідроізоляцію тоді так ніхто й не зробив.

"Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій. На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати. Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували та запускали в експлуатацію ці станції будемо знати лише за результатами експертизи. Зараз через піар Януковича з Азіровим страждатимуть кияни й міський бюджет. Але полагодимо. Буде працювати", — написав Дмитро Білоцерковець.

Нагадаємо, що вдень 8 грудня влада столиці оголосила про те, що рух поїздів між станціями Либідська та Диміївська припиняється. У мережі з’явилося відео з підтопленими рейками, якими ходять поїзди метро. За попередньою інформацією, підтоплення сталося через розгерметизацію тунелю та тріщини у стінах. Рух метро на цій ділянці мав припинитися з 9 грудня, але через екстрену ситуацію довелося закрити станції на ремонт сьогодні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам дістатися додому через закриття шести станцій метро. Мешканці спального району на правому березі столиці виявилися "відрізаними від світу".