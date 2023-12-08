"Життя дало трєщіну — Теремки тепер Троєщина": реакція соцмереж на закриття станцій метро у Києві

Мешканці столиці в шоці від того, що сталося

Новина про закриття на терміновий ремонт шести станцій метрополітену у Києві застала городян зненацька. Міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху по частині синьої гілки метро.

Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати колії. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.

На даний момент у Києві повністю закрили станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".

Десяткам тисяч мешканців житлового масиву Теремки тепер доведеться діставатися центру з пересадками і вони виявилися буквально "відрізаними від світу" на півроку через аварійний ремонт метро.

Цю інформацію мешканці Києва очікувано сприйняли з обуренням. У соціальних мережах з’явилося безліч негативних коментарів, спрямованих у бік діючої міської влади. Хоча знайшлися й ті, хто з гумором поставився до того, що сталося.

Ставлення жителів столиці до ситуації можна простежити по наступним коментарям:

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Реакція соцмереж

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві закрили шість станцій метро. Як доїхати додому і пересуватися далі (маршрути). У Києві раптово намалювався логістичний апокаліпсис — жителі спального району на правому березі виявилися "відрізаними від світу" на півроку через аварійний ремонт метро. Ситуація ускладнюється тим, що наземний комунальний транспорт просто зупиняється під час повітряних тривог, а останні можуть тривати годинами.

Це все під час мінусової зимової температури. До цього додається вишенька на торті у вигляді вимоги носити із собою готівку для проїзду на маршрутках, інакше додому не потрапиш.