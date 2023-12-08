"Життя дало трєщіну — Теремки тепер Троєщина": реакція соцмереж на закриття станцій метро у Києві
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Мешканці столиці в шоці від того, що сталося
Новина про закриття на терміновий ремонт шести станцій метрополітену у Києві застала городян зненацька. Міська влада анонсувала припинення руху метро від "Либідської" до "Теремків" на суботу, 9 грудня, проте вже вдень 8 грудня в КМДА повідомила про екстрене перекриття руху по частині синьої гілки метро.
Як виявилося, у тунелі метро "Деміївська" відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати колії. На місце події прибув міський голова Києва Віталій Кличко, який припустив, що підтоплення сталося через порушення умов будівництва.
На даний момент у Києві повністю закрили станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Васильківська", "Голосіївська" та "Деміївська".
Десяткам тисяч мешканців житлового масиву Теремки тепер доведеться діставатися центру з пересадками і вони виявилися буквально "відрізаними від світу" на півроку через аварійний ремонт метро.
Цю інформацію мешканці Києва очікувано сприйняли з обуренням. У соціальних мережах з’явилося безліч негативних коментарів, спрямованих у бік діючої міської влади. Хоча знайшлися й ті, хто з гумором поставився до того, що сталося.
Ставлення жителів столиці до ситуації можна простежити по наступним коментарям:
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві закрили шість станцій метро. Як доїхати додому і пересуватися далі (маршрути). У Києві раптово намалювався логістичний апокаліпсис — жителі спального району на правому березі виявилися "відрізаними від світу" на півроку через аварійний ремонт метро. Ситуація ускладнюється тим, що наземний комунальний транспорт просто зупиняється під час повітряних тривог, а останні можуть тривати годинами.
Це все під час мінусової зимової температури. До цього додається вишенька на торті у вигляді вимоги носити із собою готівку для проїзду на маршрутках, інакше додому не потрапиш.