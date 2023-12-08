"Жизнь дала трещину - Теремки теперь Троещина": реакция соцсетей на закрытие станций метро в Киеве

Жители столицы в шоке от произошедшего

Новость о закрытии на срочный ремонт шести станций метрополитена в Киеве застала горожан врасплох. Городские власти анонсировали прекращение движения метро от "Лыбедской" до "Теремков" на субботу, 9 декабря, однако уже днем 8 декабря в КГГА сообщили об экстренном перекрытии движения по части синей ветки метро.

Как оказалось, в тоннеле метро "Демеевская" произошла разгерметизация и вода начала подтапливать пути. На место происшествия прибыл мэр Киева Виталий Кличко, который предположил, что подтопление произошло из-за нарушения условий строительства.

На данный момент в Киеве полностью закрыли станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Васильковская", "Голосеевская" и "Демеевская".

Десяткам тысяч жителей жилмассива Теремки теперь придется добираться в центр с пересадками и они оказались буквально "отрезанными от мира" на полгода из-за аварийного ремонта метро.

Данную информацию жители Киева ожидаемо восприняли с негодованием и возмущением. В социальных сетях появилось множество негативных комментариев, которые были направлены в сторону действующей городской власти. Хотя нашлись и те, кто с юмором отнесся к произошедшему.

Отношение жителей столицы к сложившейся ситуации можно проследить по следующим комментариям:

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Реакция соцсетей

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Реакция соцсетей

Реакция соцсетей

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве закрыли шесть станций метро. Как доехать домой и передвигаться дальше (маршруты). В Киеве внезапно нарисовался логистический апокалипсис — жители спального района на правом берегу оказались "отрезанными от мира" на полгода из-за аварийного ремонта метро. Ситуация усугубляется тем, что наземный коммунальный транспорт просто останавливается во время воздушных тревог, а последние могут длиться часами.

Это все во время минусовой зимней температуры. К этому прилагается вишенка на торте в виде требования носить с собой наличные деньги для проезда на маршрутках, иначе домой не попадешь.