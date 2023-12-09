У київському метро може статися ще одна катастрофа: архітектор назвав станцію

Ще одна станція київського метрополітену перебуває під загрозою

Наступна техногенна катастрофа у Києві може статися на станції метро "Контрактова площа". Тут можливе виникнення надзвичайної ситуації в тунелі, як раніше сталося в перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська", де відбулася розгерметизація.

Про це заявив архітектор Анатолій Фролов в інтерв’ю журналістам телеканалу "Київ 24". Фахівець наголосив на тому, що у столиці незабаром може статися ще одна катастрофа.

Архітектор заявив, що мера Києва Віталія Кличка попередили про можливе виникнення надзвичайної ситуації в столичному метро. Він, у свою чергу, пообіцяв фахівцям, що вони стануть своєрідними "модераторами".

"Контрактова площа — це місце, де відбудеться наступна катастрофа в Києві", — зазначив архітектор Анатолій Фролов.

Станція метро "Контрактова площа" під загрозою

Нагадаємо, що вдень 8 грудня влада столиці оголосила про те, що рух поїздів між станціями Либідська та Діміївська припиняється. У мережі з’явилося відео з підтопленими рейками, якими ходять поїзди метро.

За попередньою інформацією, підтоплення сталося через розгерметизацію тунелю та тріщин у стінах. Рух метро на цій ділянці мав припинитися з 9 грудня, але через екстрену ситуацію довелося закрити станції на ремонт передчасно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як киянам дістатися додому через закриття шести станцій метро. Мешканці спального району на правому березі столиці виявилися "відрізаними від світу".