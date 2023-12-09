У Києві готуються до транспортного колапсу через підтоплення метро: на водіїв чекають зміни

У МВС повідомили, що готують зміни дорожнього руху на деяких дорогах столиці

На засіданні Державної комісії ТЕБ та НС обговорили підтоплення метро у Києві, через яке може статися транспортний колапс на дорогах. На найбільш завантажених ділянках доріг у столиці пропонують внести зміни.

Подробицями поділився міністр внутрішніх справ України Павло Клименко. За його словами, через закриття шести гілок метро на дорогах побільшає наземного транспорту, щоб городяни могли без проблем діставатися куди їм потрібно.

"Вніс пропозицію, підтриману під час засідання Комісії: запроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці", — повідомив Клименко.

У столиці планують збільшити пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенести зупинки громадського транспорту для зручності пасажирів та змінити деякі дорожні знаки. До того ж посилено працюватимуть патрулі поліції.

Більше деталей про зміни пізніше повідомлять у Департаменті патрульної поліції.

"Обов’язково докладно анонсуємо всі нововведення, які, певен, попередять транспортний колапс у столиці", — сказав глава МВС України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому метро у Києві підтопило. У КМДА кажуть, що розгерметизацію щитів могли спровокувати помилки під час будівництва тунелю у небезпечній зоні.